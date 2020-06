Grški reprezentant okrepil slovenskega prvaka

Ljubljana - Vrste odbojkarskega kluba ACH Volleyja je okrepil v Sarajevu rojeni grški reprezentant Mitar Đurić, so sporočili iz vrst državnih prvakov. Enaintridesetletnik je nazadnje igral za italijanski Trentino, kjer je bil soigralec slovenskega reprezentanta Klemna Čebulja.



»Zelo sem vesel, da sem del ekipe ACH Volleyja iz Ljubljane. Mislim, da je to popoln kraj zame in za mojo družino. S klubom smo v preteklosti že navezovali stike, vendar čas ni bil pravi,« je ob podpisu pogodbe dejal 211 centimetrov visoki korektor grške reprezentance, ki za to državo igra od leta 2008.



V svoji karieri je osvojil številne klubske lovorike, med drugim je bil leta 2011 in 2013 s Trentinom svetovni klubski prvak. Osvojil je tudi dva naslova italijanskega prvaka ter lovorike v grški in turški odbojki.



»Zelo se veselim prihodnje sezone in prepričan sem, da bo uspešna. Ekipa je mlada, motivacije ne bi smelo manjkati, zato menim, da je to bila prava odločitev,« je dodal Đurić, ki je imel v zadnjih letih nekaj težav s poškodbami, obenem zaradi večjega števila tujcev v ekipi Trentina ni veliko igral.



»Sedaj sem zdrav in pripravljen zaigrati na najvišji možni ravni s strokovnim štabom in soigralci. Poznam situacijo v klubu in vem, da je to klub z bogato zgodovino in prepričan sem, da bo vse v najlepšem redu,« je še prepričan Đurić.



Vrste državnih in pokalnih prvakov sta v zadnjih tednih okrepila tudi slovenski reprezentančni libero Urban Toman in 19-letni iranski reprezentant Amir Hossein Toukhteh.