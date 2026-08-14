  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Berite brezplačno

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Guček ob Warholmu do kolajne in pod 48 sekund?

Nocoj v finalu evropskega prvenstva v Birminghamu Matic Ian Guček na 400 m ovire (21.40) ter Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek na 10.000 m (20.45).
Matic Ian Guček je v polfinalu tekel ob boku s svetovnim rekorderjem Karstenom Warholmom. FOTO: Andrew Boyers/Reuters
Galerija
Matic Ian Guček je v polfinalu tekel ob boku s svetovnim rekorderjem Karstenom Warholmom. FOTO: Andrew Boyers/Reuters
Peter Zalokar
14. 8. 2026 | 05:00
6:12
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Samozavest, ki sta jo ob predstavitvi atletske reprezentance pred odhodom na evropsko prvenstvo v Birminghamu kazala Matic Ian Guček in njegov trener pri AD Kladivar, legendarni Miro Kocuvan, je imela trdne temelje. Guček bo nocoj velik slovenski adut za kolajno, ko bo na štadionu Alexander ob 21.40 pok pištole naznanil začetek finala v teku na 400 metrov z ovirami.

image_alt
Odlični Guček z državnim rekordom v finale

»Cilji so visoki, nekaj fantov nas je v nekaj stotinkah, petek bo zanimiv,« se Guček v soboto sploh ni obremenjeval s sredinim polfinalom, v katerem je izboljšal svoj državni rekord. Krog je pretekel v 48,03, kar je za 13 stotink sekunde bolje, kot je tekel 16. junija na mitingu zlate serije v Ostravi. Kar je še bolj pomembno, bil je ob boku s svetovnim rekorderjem Karstenom Warholmom (48,01), ki resda v zadnjih metrih ni šel več na polno.

image_alt
Slovenski as navdušil z državnim rekordom, ameriški zvezdnik s svetovnim

Matic Ian Guček se želi spustiti pod 48 sekund. FOTO: Andrew Boyers/Reuters
Matic Ian Guček se želi spustiti pod 48 sekund. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Komaj 22-letni Celjan je imel tretji čas treh polfinalnih tekov, v katerih je bil najhitrejši Oskar Edlund, ki je s 47,81 postavil švedski rekord. V finalu bodo tekli še Ismail Nezir (Tur, 48,16), Emil Agyekum (Nem, 48,17), Owe Fischer-Breiholz (Nem, 48,23), Jesus David Delgado (Špa, 48,37) in Alessandro Sibilio (Ita, 48,44). Zelo pomembno je, da si je Guček finale zagotovil po mestu in ne po času, zato se je izognil zunanjima progama.

image_alt
Matic Ian Guček: Ravno v tem je čar atletike

Kaj zmore Klara Lukan?

Danes bosta na EP v 1. krogu nastopili tudi slovenski štafeti 4x400 m, moški ob 12.05, ženske ob 12.35. Zvečer bomo stiskali pesti za Klaro Lukan in Marušo Mišmaš Zrimšek, ki bosta ob 20.45 tekli v finalu na 10.000 metrov. Lukanova, ki je letos na cesti postala prva Evropejka, ki je tekla pod 30 minutami, sodi v ožji krog favoritinj, vendar je vprašanje, kako se bo znašla na štadionskem krogu. »Vse je mogoče, tekma je dolga. Upam, da ne bo preveč taktična, raje tečem na ritem,« je povedala Lukanova.

»Če bosta zdržala tetiva in glava, bo Matic dobil kolajno,« je bil pred poletom v Anglijo prepričan Kocuvan, ki je pred tem vodil Roka Kopitarja in nato svojega sina Mira Kocuvana mlajšega ter oba popeljal na olimpijske igre. Prav tako Gučka, za katerega je povedal, da je najbolj nadarjen od vseh, ki jih je treniral. Tudi Guček že ima olimpijski nastop, v Parizu se mu je polfinale izmuznil, toda v Los Angelesu bo že prišel v leta, ko bi že lahko bil konkurenčen najboljšim.

Finale teka na 400 metrov z ovirami bo danes ob 21.40.

Matic Ian Guček je v polfinalu postavil državni rekord 48,03.

Glavni favorit je Warholm, nevarna bosta Edlund in Agyekum.

Tetiva je zdržala

Vrnimo se v sedanjost. Tetiva, s katero ima že vso kariero težave, je zdržala, glava tudi, nastop v polfinalu je bil zares odličen. »Moj cilj je medalja, to sem napovedal že pred odhodom na EP. Prišel sem zelo dobro pripravljen. Po DP sem imel težave z ahilovo tetivo, a smo z ekipo to pozdravili. Pred odhodom v Birmingham sem imel nekaj tednov zelo dobrega treninga. To se je pokazalo. Do ciljne črte sem tekel skupaj s svetovnim rekorderjem in optimistično zrem v finale,« je po nastopu povedal Guček, ki je lani na SP v Tokiu prišel v polfinale, v njem pa imel 14. čas (48,51).

Klara Lukan bi lahko prišla do kolajne na 10.000 metrov. FOTO: Peter Kastelic/AZS
Klara Lukan bi lahko prišla do kolajne na 10.000 metrov. FOTO: Peter Kastelic/AZS

Nekaj izkušenj s finalom že ima, pred dvema letoma je bil na EP v Rimu sedmi s časom 48,87. V Birmingham je prišel veliko bolje pripravljen in bi lahko osvojil prvo kolajno med člani. Kot mladinec ima srebrno na SP do 20 let leta 2022 v Caliju, kjer je pri 18 letih podrl absolutni slovenski rekord Roka Kopitarja 49,11, ki je veljal kar 42 let. Guček je postal prvi Slovenec pod 49 sekundami.

Že kar dolgo lovim čas pod 48 sekundami, mora se le še sestaviti dan s pravimi pogoji in dobro dnevno formo.

Matic Ian Guček

Bo padla magična meja?

Je napočil čas, da pade meja 48? Samozavesti mu ne manjka. »Moj cilj je bil, da pridem v finale po mestih, torej v cilj skupine na prvih dveh mestih z velikim Q. Vemo, da to pomeni boljšo progo v finalu. Vemo, da bi lahko Warholm tekel tudi okrog 46 sekund. Pričakoval sem, da bo šel po 200 metrih mimo mene. A je gotovo vedel, da bo prišel v finale, če me prehiti. Dober občutek je, da sem bil ob njem, daje mi samozavest, da sem sposoben še več. Že kar dolgo lovim čas pod 48 sekundami, mora se le še sestaviti dan s pravimi pogoji in dobro dnevno formo,« pravi Guček, ki je lani na EP za mlajše člane (do 23 let) v Bergnu osvojil bronasto kolajno.

Zanj bi bilo verjetno najbolje, če bi se tudi v finalu držal Warholma (letos je tekel 46,61), ki želi biti prvi v tej disciplini s štirimi naslovi evropskega prvaka. Gučkova glavna tekmeca za kolajno bosta bržčas Edlund in Nemec Agyekum, ki je suvereno zmagal v svoji polfinalni skupini in ima rezerve. Letos je že tekel 47,45. Šlo bo za stotinke ...

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
EP v atletiki

Odlični Guček z državnim rekordom v finale

Slovenski atlet Matic Ian Guček je v tretji polfinalni skupini teka na 400 metrov z ovirami zasedel drugo mesto in se uvrstil v petkov finale.
12. 8. 2026 | 14:13
Preberite več
PremiumPhoto
Šport  |  Drugo
EP v atletiki

Slovenski aduti v Birminghamu z zlato Živino popotnico

Danes začetek 27. evropskega prvenstva s 27 slovenskimi atleti. V krogu kandidatov za kolajne jih je vsaj pet, Kristjan Čeh bo branil lovoriko.
Peter Zalokar 10. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Atletika

Slovenski atleti optimistično na evropsko prvenstvo

Slovenska atletska reprezentanca, ki šteje 27 članov, se bo borila za kolajne na evropskem prvenstvu v Birminghamu, ki se bo začelo v ponedeljek.
8. 8. 2026 | 12:56
Preberite več
Šport  |  Drugo
EP v atletiki

Duplantis po rekord, Čeh po zlato, bo končno »padla« Kratochvilova?

V ponedeljek se bo v Birminghamu začelo 27. evropsko prvenstvo, slovenski aduti za kolajne Čeh, Šutejeva in Lukanova, a še kar nekaj želez bomo imeli v ognju.
Peter Zalokar 8. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
EP v atletiki

V Birminghamu ob kolajnah za Klaro Lukan tudi boj za pol milijona evrov

Odlična slovenska atletinja bo na evropskem prvenstvu v teku na 10.000 metrov lovila posebno nagrado evropske atletske zveze.
3. 8. 2026 | 19:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Atletika

Slovenski as navdušil z državnim rekordom, ameriški zvezdnik s svetovnim

Na tradicionalnem atletskem mitingu v Ostravi se je izkazala tudi skakalka s palico Tina Šutej.
16. 6. 2026 | 19:16
Preberite več
Šport  |  Drugo
V pričakovanju SP

Matic Ian Guček: Ravno v tem je čar atletike

V soboto začetek SP v Tokiu, mladi celjski as na 400 m z ovirami Matic Ian Guček se bo želel spustiti pod mejo 48 sekund. Nov projekt velikega Mira Kocuvana.
Peter Zalokar 11. 9. 2025 | 20:00
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Napad na ustavno sodišče je sila nevarna stvar

Delova komentatorja sta tokrat razpravljala o odločitvi ustavnega sodišča in napadih nanj.
12. 8. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Schumacher na Majorki? Oglasil se je človek, ki je blizu njegovi družini

Nekdanji nemški dirkač Christian Danner o legendarnem rojaku: Da ga ni nikjer, veliko pove.
Miha Šimnovec 12. 8. 2026 | 10:49
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Spolna zloraba

Storilcu se ne bo zgodilo nič, ker je zgleden dečko

V postopku zoper danes polnoletnega storilca je mladoletnica ostala brez možnosti pritožbe.
Gordana Stojiljković 11. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Presenečenje v LA: Dončić ima nove lastnike, povezan bo s Trumpovo družino

Los Angeles Lakers so presenetljivo dobili novega lastnika, Mark Walter je za kar 12 milijard dolarjev prodal klub Bobu Igerju in Joshui Kushnerju.
Nejc Grilc 12. 8. 2026 | 16:54
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Trebuh po porodu: rekonstrukcija trebušne stene

Številne ženske se po porodu vprašajo, zakaj trebušna stena kljub telovadbi in skrbi zase ostaja ohlapna, koža pa raztegnjena.
Promo Delo 4. 8. 2026 | 08:32
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v hrbtu: kaj res pomaga in čemu se je bolje izogniti?

Dr. Kernc odgovarja, zakaj se bolečine vračajo, ali hernija diska pomeni konec aktivnega življenja, kaj pove izvid MR in kako poiskati dolgoročno rešitev.
11. 8. 2026 | 08:55
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Naj otrok dobi svojo bančno kartico? To morajo vedeti starši

Prvi bančni račun je za otroka eden prvih pomembnih korakov k samostojnosti. Je prostor za žepnino, štipendijo ali prvo plačilo.
Promo Delo 12. 8. 2026 | 08:38
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Za vrhunsko prodajo ni dovolj le vrhunski izdelek

Zmotno je prepričanje, da bo kakovosten izdelek trg odkril sam. Treba je sistematično ustvarjati tržne priložnosti in razvijati odnose.
Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Kako podjetja pridejo hitreje do zaupanja na tujih trgih

Certifikati so za podjetja tudi konkurenčna prednost, poudarja direktor SIQ Gregor Schoss.
Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetja

Kultura vlaganj odškodninskih zahtevkov se širi tudi k nam

Podjetja so izpostavljena različnim poslovnim tveganjem. Za podjetja je lahko zaradi različnih nesreč izguba dohodka bistveno večja od same materialne škode.
Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje 2026

Zdravje ni strošek, ampak dolgoročna naložba

Bolj kot to, koliko let dodamo življenju, je ključno, koliko življenja dodamo letom, poudarja Jože Sambt z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
Marjana Kristan Fazarinc 12. 8. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

atletikaMatic Ian Gučektek na 400 m z oviramievropsko prvenstvoep v atletikiKlara Lukanevropsko prvenstvo v atletikiMaruša Mišmaš ZrimšekfinaleBirminghamKarsten WarholmMiro KocuvanAD KladivarOskar EdlundEmil Agyekum

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Video
Novice  |  Črna kronika
Požar

V živo:      V živo: Požar pri Omišu: »Česa takšnega na Hrvaškem še nismo videli«

Poškodovanih je 19 ljudi, ki jih je oskrbela nujna medicinska pomoč
14. 8. 2026 | 07:23
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Predor Karavanke zaprt v obe smeri

Predor bo zaprt do odstranitve posledic prometne nesreče.
14. 8. 2026 | 07:22
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

MasterChef Slovenija: Kdo bo kuhal v novi sezoni?

31. avgusta se na Pop TV vrača MasterChef Slovenija. Manj bo poudarka na zunanjih elementih, več pa na preverjenih kulinaričnih izzivih, ki bodo od tekmovalcev zahtevali znanje, natančnost in ustvarjalnost. Kdo pa bo tekmoval?
14. 8. 2026 | 07:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Golf

Pia Babnik vse bolj prepričljiva med svetovno elito v golfu

Najboljša slovenska golfistka je na zadnjih turnirjih nakazala, da bo kmalu prestopila v najmočnejšo serijo LPGA
Rok Tamše 14. 8. 2026 | 07:00
Preberite več
Video
Novice  |  Svet
Vredno branja

Požar pri Omišu zajel mesto, evakuirali že več kot tisoč prebivalcev in turistov

Poškodovanih je več kot deset ljudi. V pripravljenosti so vsi kirurgi. Na cestah zaradi bežanja vlada kaos.
14. 8. 2026 | 06:54
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

MasterChef Slovenija: Kdo bo kuhal v novi sezoni?

31. avgusta se na Pop TV vrača MasterChef Slovenija. Manj bo poudarka na zunanjih elementih, več pa na preverjenih kulinaričnih izzivih, ki bodo od tekmovalcev zahtevali znanje, natančnost in ustvarjalnost. Kdo pa bo tekmoval?
14. 8. 2026 | 07:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Golf

Pia Babnik vse bolj prepričljiva med svetovno elito v golfu

Najboljša slovenska golfistka je na zadnjih turnirjih nakazala, da bo kmalu prestopila v najmočnejšo serijo LPGA
Rok Tamše 14. 8. 2026 | 07:00
Preberite več
Video
Novice  |  Svet
Vredno branja

Požar pri Omišu zajel mesto, evakuirali že več kot tisoč prebivalcev in turistov

Poškodovanih je več kot deset ljudi. V pripravljenosti so vsi kirurgi. Na cestah zaradi bežanja vlada kaos.
14. 8. 2026 | 06:54
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Kultura  |  Knjiga
Vredno branja

Knjiga, ki je pretresla Evropo, zdaj tudi v slovenščini

Po odmevnem procesu v Franciji je v slovenskem prevodu izšla knjiga Živim naprej, izpoved Gisèle Pelicot, ki je postala simbol boja proti spolnemu nasilju.
Promo Delo 11. 8. 2026 | 09:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Dva enaka posnetka RTG, dve popolnoma različni rešitvi

Pri izbiri zobnih vsadkov odločajo podrobnosti, ki jih razkrijejo celovita diagnostika, sodobne metode in strokovna presoja.
10. 8. 2026 | 09:04
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Vredno branja

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NASVET

Dobre navade se začnejo z razumevanjem, ne odrekanjem

Sodobni ritem življenja od nas zahteva nenehno prilagajanje, pri čemer lahko na področju dobrega počutja zapademo v ekstremne zahteve ali nepotrebno odrekanje.
Promo Delo 13. 8. 2026 | 08:21
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo