Guček ob Warholmu do kolajne in pod 48 sekund?

Samozavest, ki sta jo ob predstavitvi atletske reprezentance pred odhodom na evropsko prvenstvo v Birminghamu kazala Matic Ian Guček in njegov trener pri AD Kladivar, legendarni Miro Kocuvan, je imela trdne temelje. Guček bo nocoj velik slovenski adut za kolajno, ko bo na štadionu Alexander ob 21.40 pok pištole naznanil začetek finala v teku na 400 metrov z ovirami.

»Cilji so visoki, nekaj fantov nas je v nekaj stotinkah, petek bo zanimiv,« se Guček v soboto sploh ni obremenjeval s sredinim polfinalom, v katerem je izboljšal svoj državni rekord. Krog je pretekel v 48,03, kar je za 13 stotink sekunde bolje, kot je tekel 16. junija na mitingu zlate serije v Ostravi. Kar je še bolj pomembno, bil je ob boku s svetovnim rekorderjem Karstenom Warholmom (48,01), ki resda v zadnjih metrih ni šel več na polno.

Matic Ian Guček se želi spustiti pod 48 sekund. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Komaj 22-letni Celjan je imel tretji čas treh polfinalnih tekov, v katerih je bil najhitrejši Oskar Edlund, ki je s 47,81 postavil švedski rekord. V finalu bodo tekli še Ismail Nezir (Tur, 48,16), Emil Agyekum (Nem, 48,17), Owe Fischer-Breiholz (Nem, 48,23), Jesus David Delgado (Špa, 48,37) in Alessandro Sibilio (Ita, 48,44). Zelo pomembno je, da si je Guček finale zagotovil po mestu in ne po času, zato se je izognil zunanjima progama.

Kaj zmore Klara Lukan? Danes bosta na EP v 1. krogu nastopili tudi slovenski štafeti 4x400 m, moški ob 12.05, ženske ob 12.35. Zvečer bomo stiskali pesti za Klaro Lukan in Marušo Mišmaš Zrimšek, ki bosta ob 20.45 tekli v finalu na 10.000 metrov. Lukanova, ki je letos na cesti postala prva Evropejka, ki je tekla pod 30 minutami, sodi v ožji krog favoritinj, vendar je vprašanje, kako se bo znašla na štadionskem krogu. »Vse je mogoče, tekma je dolga. Upam, da ne bo preveč taktična, raje tečem na ritem,« je povedala Lukanova.

»Če bosta zdržala tetiva in glava, bo Matic dobil kolajno,« je bil pred poletom v Anglijo prepričan Kocuvan, ki je pred tem vodil Roka Kopitarja in nato svojega sina Mira Kocuvana mlajšega ter oba popeljal na olimpijske igre. Prav tako Gučka, za katerega je povedal, da je najbolj nadarjen od vseh, ki jih je treniral. Tudi Guček že ima olimpijski nastop, v Parizu se mu je polfinale izmuznil, toda v Los Angelesu bo že prišel v leta, ko bi že lahko bil konkurenčen najboljšim.

Finale teka na 400 metrov z ovirami bo danes ob 21.40. Matic Ian Guček je v polfinalu postavil državni rekord 48,03. Glavni favorit je Warholm, nevarna bosta Edlund in Agyekum.

Tetiva je zdržala

Vrnimo se v sedanjost. Tetiva, s katero ima že vso kariero težave, je zdržala, glava tudi, nastop v polfinalu je bil zares odličen. »Moj cilj je medalja, to sem napovedal že pred odhodom na EP. Prišel sem zelo dobro pripravljen. Po DP sem imel težave z ahilovo tetivo, a smo z ekipo to pozdravili. Pred odhodom v Birmingham sem imel nekaj tednov zelo dobrega treninga. To se je pokazalo. Do ciljne črte sem tekel skupaj s svetovnim rekorderjem in optimistično zrem v finale,« je po nastopu povedal Guček, ki je lani na SP v Tokiu prišel v polfinale, v njem pa imel 14. čas (48,51).

Klara Lukan bi lahko prišla do kolajne na 10.000 metrov. FOTO: Peter Kastelic/AZS

Nekaj izkušenj s finalom že ima, pred dvema letoma je bil na EP v Rimu sedmi s časom 48,87. V Birmingham je prišel veliko bolje pripravljen in bi lahko osvojil prvo kolajno med člani. Kot mladinec ima srebrno na SP do 20 let leta 2022 v Caliju, kjer je pri 18 letih podrl absolutni slovenski rekord Roka Kopitarja 49,11, ki je veljal kar 42 let. Guček je postal prvi Slovenec pod 49 sekundami.

Že kar dolgo lovim čas pod 48 sekundami, mora se le še sestaviti dan s pravimi pogoji in dobro dnevno formo. Matic Ian Guček

Bo padla magična meja?

Je napočil čas, da pade meja 48? Samozavesti mu ne manjka. »Moj cilj je bil, da pridem v finale po mestih, torej v cilj skupine na prvih dveh mestih z velikim Q. Vemo, da to pomeni boljšo progo v finalu. Vemo, da bi lahko Warholm tekel tudi okrog 46 sekund. Pričakoval sem, da bo šel po 200 metrih mimo mene. A je gotovo vedel, da bo prišel v finale, če me prehiti. Dober občutek je, da sem bil ob njem, daje mi samozavest, da sem sposoben še več. Že kar dolgo lovim čas pod 48 sekundami, mora se le še sestaviti dan s pravimi pogoji in dobro dnevno formo,« pravi Guček, ki je lani na EP za mlajše člane (do 23 let) v Bergnu osvojil bronasto kolajno.

Zanj bi bilo verjetno najbolje, če bi se tudi v finalu držal Warholma (letos je tekel 46,61), ki želi biti prvi v tej disciplini s štirimi naslovi evropskega prvaka. Gučkova glavna tekmeca za kolajno bosta bržčas Edlund in Nemec Agyekum, ki je suvereno zmagal v svoji polfinalni skupini in ima rezerve. Letos je že tekel 47,45. Šlo bo za stotinke ...