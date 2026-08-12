Odlični Guček z državnim rekordom v finale

V tretji polfinalni skupini teka na 400 metrov z ovirami na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu je slovenski atlet Matic Ian Guček zasedel drugo mesto s časom 48,03. Zmage se je veselil Karsten Warholm, za katerim je slovenski rekorder zaostal za le dve stotinki sekunde. Guček je tako postavil tudi nov osebni in državni rekord ter se je v finale uvrstil s skupno tretjim časom polfinalnih nastopov.

»Moj cilj je medalja, to sem napovedal že pred odhodom na EP. Prišel sem zelo dobro pripravljen. Po državnem prvenstvu sem imel težave z ahilovo tetivo, ampak smo z ekipo to pozdravili. Pred odhodom v Birmingham sem imel nekaj tednov zelo dobrega treninga. To se je danes pokazalo. Do ciljne črte sem tekel skupaj s svetovnim rekorderjem in optimistično ter samozavestno zrem v petkov finale,« je bil izmučen, a tudi vesel 22-letni Guček.

Pred njegovo tretjo in zadnjo skupino je bilo po času za finale dovolj 48,47, dosedanji državni rekord Gučka, ki ga je tekel letos, pa je bil 48,16. »Moj cilj je bil, da pridem v finale po mestih, torej v cilj skupine na prvih dveh mestih z velikim Q. Vemo, da to pomeni boljšo, notranjo progo v finalu. Izognil sem se slabšima, zunanjima,« je pojasnil.

Dvaindvajsetletnik, član celjskega Kladivarja, je v tej disciplini na lanskem svetovnem prvenstvu v Tokiu ostal v polfinalu. FOTO: Blaž Samec

»Vemo, da bi lahko Warholm tekel tudi okrog 46 sekund. Pričakoval sem, da bo šel po 200 m mimo mene. A je gotovo vedel, da bo prišel v finale, če me prehiti. Mislim, da je gledal name in ne na čas. Dober občutek je, da sem bil ob njem, daje mi tudi samozavest, da sem sposoben še več. Že kar dolgo lovim čas pod 48 sekundami, mora se le še sestaviti dan s pravimi pogoji in dobro dnevno formo,« je ocenil Guček.

V prvi skupini se je zmage veselil Šved Oskar Edlund s časom 47,81 sekunde, drugi je bil Owe Fischer-Breiholz. V drugem polfinalu je prvi ciljno črto prečkal Nemec Emil Agyekum (48,17 sekunde) pred Italijanom Alessandrom Sibiliom. Finale teka na 400 metrov z ovirami bo v petek ob 21.40.