Häkkinen se je spomnil legendarne bitke s Schumacherjem: To me je res jezilo!

Nekdanji finski dirkaški zvezdnik Mika Häkkinen se je v nedavnem pogovoru za podcast High Performance vrnil k dogodkom iz jeseni leta 1998, ko je v Suzuki osvojil svoj prvi naslov svetovnega prvaka v formuli 1. Ob tem je razkril zanimivo anekdoto o svojem velikem tekmecu Michaelu Schumacherju.

»Michaela poznam še iz časov, ko sva dirkala v kartingu. Ko se mu je ponudila priložnost za zmago, zlepa ni popustil. Ko pa je spoznal, da je bil premagan, je znal biti zelo neposreden in le navidezno vesel,« je zaupal Häkkinen. »Toda na način, ki je dajal jasno vedeti, da igre še ni konec,« je pripomnil 57-letni Finec. Natančnih besed, ki mu jih je Schumacher izrekel med sproščenim druženjem ob karaokah in pivu po koncu sezone, se Häkkinen ne spominja, njegovo sporočilo pa je bilo jasno: bitka se bo nadaljevala že naslednje leto. Še bolj kot besede ga je zmotil Schumacherjev način.

Pri Ferrariju so bili takrat v velikanski prednosti

Medtem ko so drugi praznovali, se je nemški tekmec hitro vrnil k delu. »Ne, on ni šel domov počivat. Vrnil se je v tovarno, v Fiorano, na Ferrarijevo testno stezo, na kateri so lahko testirali, kolikor so želeli. To je bila njihova ogromna prednost, mi tega namreč nismo imeli. Oni so nenehno testirali, razvijali dirkalnik, in to me je resnično jezilo!« je priznal dvakratni svetovni prvak v formuli 1.

Häkkinen si je z mclaren-mercedesom šampionska pokala pridirkal v sezonah1998 in 1999, nato pa je s ferrarijem pobudo v kraljevskem avtomobilističnem razredu prevzel Schumacher. Nemški šampion je od leta 2000 osvojil kar pet zaporednih naslovov svetovnega prvaka (skupaj sedem). Prva dva je osvojil z Benettonom v sezonah 1994 in 1995, preostalih pet pa v zlatem obdobju Ferrarija.