Hamilton bo debitiral v enem najdražjih filmov

Na nedeljski dirki formule 1 v Imoli bo pod posebnim drobnogledom Lewis Hamilton, saj bo v prihodnji sezoni prestopil iz Merdedesa v Ferrari.

Izvedelo se je, da bo sedemkratni svetovni prvak tudi nastopil v težko pričakovanem filmu Apex, v katerem bo imel glavno vlogo Brad Pitt. Ta bo igral zagrenjenega upokojenega dirkača, ki vzame pod okrilje nadarjenega voznika (Damson Idris) iz nekonkurenčnega moštva.

Lewis Hamilton bo imel manjšo vlogo. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Zaradi covida in stavke v Hollywoodu se je snemanje precej zavleklo in še ni znano, kdaj bo premiera. Stroški za film v produkciji Apple Studios (med producenti je tudi Hamilton) so že presegli 300 milijonov evrov, kar ga bo uvrstilo med 10 najdražjih filmov vseh časov v rangu zadnjih nadaljevanj Vojn zvezd in Piratov s Karibov.

V igralski zasedbi bodo tudi Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies in Sarah Niles, v scenah bodo resnični dirkalniki. Režiser je Joseph Kosinski, avtor uspešnice Top Gun: Maverick, ki je postal prijatelj s Hamiltonom. Ta bo imel manjšo vlogo, a to bo zanj igralski debi, pred tem je dal glas v animiranem filmu Avtomobili in se za hip pojavil v seriji Zoolander. »Želim prispevati k temu, da bo film čim bolj pristen,« je dejal Hamilton.

Snemanje filma je bilo lani v Silverstonu. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Brad Pitt je v Silverstonu bivšemu dirkaču Martinu Brundlu razkril nekaj podrobnosti. »Jaz bom možakar, ki je dirkal v 90. letih in imel hudo nesrečo, v kateri se je komaj rešil iz gorečega avta. Potem izgine in se preizkuša v drugačnih dirkah. Potem pa pride do njega prijatelj, lastnik moštva, zadnjega med vsemi. Nikdar še ni osvojilo točke, ima pa mladega fenomena, ki v meni prebudi veselje do športa,« je povedal zvezdnik: »Kamere bodo povsod na dirkalnikih. Takšnih posnetkov še niste videli, izkusili boste hitrost in G-sile. Zares bo vznemirljivo.«

Zanimanje za formulo 1 se je močno povečalo zavoljo Netflixove serije Drive to Survive, ki je pritegnila zlasti mlajše navijače. F1 v lasti ameriške firme Liberty Media ruši vse rekorde gledanosti in prihodkov.