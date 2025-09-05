Hamilton drvi proti negativnemu rekordu, Ecclestone ga pošilja v pokoj

Ferrarijeva ekipa bo ta konec tedna v Monzi – kot vselej – pod posebnim drobnogledom. Rdeče moštvo lovi prvo zmago v letošnji sezoni formule 1. Toda pred vsakoletnim praznikom navijačev »Scuderie« ostaja v ekipi grenak priokus po nedavnem polomu v Zandvoortu in težki sezoni, ki doslej ni prinesla želenih rezultatov.

Lewis Hamilton, ki se še ni ujel z »rdečo boginjo«, bo zaradi prekrška na Nizozemskem dirko na veliki nagradi Italije začel s pet mest slabšega položaja, kot si ga bo privozil v kvalifikacijah. Zaradi tega bo v nedeljo (z začetkom ob 15. uri) le stežka posegel po vidnejši uvrstitvi.

Britanski veteran se tako približuje negativnemu rekordu Francoza Didierja Pironija, ki si na svojih prvih 18 dirkah za Ferrari (v letih 1981 in 1982) ni pridirkal stopničk. Resda je Hamilton zmagal na šprintu v Šanghaju, toda na klasičnih dirkah se še ni prebil med najboljšo trojico. Toda 40-letni Anglež kljub vsemu ostaja optimist:

V skupni razvrstitvi je Lewis Hamilton šele šesti. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Hamilton verjame, da so na pravi poti

»Čeprav nismo tam, kjer si želimo biti, verjamem, da gremo v pravo smer,« je presodil sedemkratni svetovni prvak, ki je bil na današnjem prvem prostem treningu najhitrejši (1:20,117), na drugem pa je zasedel peto mesto. Za prvouvrščenim rojakom Landom Norrisom (McLaren) je zaostal za 0,192 sekunde.

V skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo je Hamilton šele šesti, od vodilnega Avstralca Oscarja Piastrija (McLaren) pa ga loči že zajetnih 200 točk. Zaradi nenajboljših letošnjih predstav mu je, denimo, Bernie Ecclestone, nekdanji dolgoletni alfa in omega formule 1, svetoval, naj gre v (športni) pokoj.