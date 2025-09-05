  • Delo d.o.o.
    Drugi športi

    Hamilton drvi proti negativnemu rekordu, Ecclestone ga pošilja v pokoj

    Sedemkratnemu svetovnemu prvaku v formuli 1 letos ne gre po načrtih in željah. Ferrarijevi navijači so pred nedeljsko dirko v Monzi vse bolj nestrpni.
    Lewis Hamilton se še ni ujel s ferrarijem. FOTO: Marco Bertorello/ AFP
    Galerija
    Lewis Hamilton se še ni ujel s ferrarijem. FOTO: Marco Bertorello/ AFP
    Miha Šimnovec
    5. 9. 2025 | 22:50
    5. 9. 2025 | 22:50
    2:16
    A+A-

    Ferrarijeva ekipa bo ta konec tedna v Monzi – kot vselej – pod posebnim drobnogledom. Rdeče moštvo lovi prvo zmago v letošnji sezoni formule 1. Toda pred vsakoletnim praznikom navijačev »Scuderie« ostaja v ekipi grenak priokus po nedavnem polomu v Zandvoortu in težki sezoni, ki doslej ni prinesla želenih rezultatov.

    Lewis Hamilton, ki se še ni ujel z »rdečo boginjo«, bo zaradi prekrška na Nizozemskem dirko na veliki nagradi Italije začel s pet mest slabšega položaja, kot si ga bo privozil v kvalifikacijah. Zaradi tega bo v nedeljo (z začetkom ob 15. uri) le stežka posegel po vidnejši uvrstitvi. 

    Britanski veteran se tako približuje negativnemu rekordu Francoza Didierja Pironija, ki si na svojih prvih 18 dirkah za Ferrari (v letih 1981 in 1982) ni pridirkal stopničk. Resda je Hamilton zmagal na šprintu v Šanghaju, toda na klasičnih dirkah se še ni prebil med najboljšo trojico. Toda 40-letni Anglež kljub vsemu ostaja optimist:

    V skupni razvrstitvi je Lewis Hamilton šele šesti. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    V skupni razvrstitvi je Lewis Hamilton šele šesti. FOTO: Marco Bertorello/AFP

    Hamilton verjame, da so na pravi poti

    »Čeprav nismo tam, kjer si želimo biti, verjamem, da gremo v pravo smer,« je presodil sedemkratni svetovni prvak, ki je bil na današnjem prvem prostem treningu najhitrejši (1:20,117), na drugem pa je zasedel peto mesto. Za prvouvrščenim rojakom Landom Norrisom (McLaren) je zaostal za 0,192 sekunde.

    V skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo je Hamilton šele šesti, od vodilnega Avstralca Oscarja Piastrija (McLaren) pa ga loči že zajetnih 200 točk. Zaradi nenajboljših letošnjih predstav mu je, denimo, Bernie Ecclestone, nekdanji dolgoletni alfa in omega formule 1, svetoval, naj gre v (športni) pokoj.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Med oktobrom in decembrom pričakujte izplačilo Vzajemne

    Le desetina tistih, ki bi se lahko, se je odločila za delnice. A še vedno bo imela družba daleč največ delničarjev.
    Barbara Eržen 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA in Ekvador

    Trump naročil usmrtitev 11 ljudi brez ustreznega sodnega postopka

    Obsojenci so domnevno pri obali Venezuele v čolnu prevažali mamila, zato je Trump naročil njihovo usmrtitev. Marco Rubio je Ekvadorju obljubil varnostno pomoč.
    5. 9. 2025 | 07:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Posebna poročevalka ZN

    Ameriške sankcije zarezale v življenje Francesce Albanese

    Posebna poročevalka ZN Francesca Albanese se spoprijema z omejitvami gibanja ter finančno in profesionalno izolacijo.
    Gašper Završnik 4. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Tuje subvencije

    Za manj birokracije za podjetja

    Evropski komisiji lahko vsi zainteresirani do 18. novembra pošljejo opažanja in predloge o uredbi o tujih subvencijah.
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Gradnja

    Tudi bivalno okolje vpliva na delovno učinkovitost

    Trajnost in skupnost v ospredju novega stanovanjskega projekta v središču Ljubljane.
    Milka Bizovičar 4. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Malo podjetij s tujim lastništvom, a z velikim vplivom

    Ekonomsko najpomembnejša so bila pri nas predlani podjetja z lastniki iz Nemčije, Avstrije in Švice.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

