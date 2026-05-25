Hamilton in Verstappen ne dajeta več nasvetov Antonelliju

Mladi Italijan Andrea Kimi Antonelli je slavil še četrto zaporedno zmago v formuli 1. Mercedesov vzhajajoči zvezdnik je po podvigih v Šanghaju, Suzuki in Miamiju v svojo korist odločil tudi dirko v Montrealu.

Antonelli je z novim uspehom, s katerim se je še utrdil na vrhu skupne razvrstitve za svetovno prvenstvo, le še potrdil razkošno nadarjenost. Do 30. kroga se je sicer v vodstvu izmenjaval s svojim moštvenim sotekmovalcem Georgeom Russllom, ki pa je moral potem zaradi tehnične okvare odstopiti. Britanski as, ki je bil najhitrejši v kvalifikacijah in šprintu, je jezno udaril po dirkalniku, nato pa še besno odvrgel rokavice.

George Russell in Andrea Kimi Antonelli sta v prvem delu dirke uprizorila izjemen prehitevalni šov. FOTO: Rudy Carezzevoli/AFP

Odtlej je imel Antonelli prosto pot do zmage. V cilju je imel 10,628 sekunde naskoka pred britanskim veteranom Lewisom Hamiltonom (Ferrari), tretje mesto in prve letošnje stopničke pa si je z zaostankom 11,218 sekunde pridirkal nizozemski šampion Max Verstappen (Red Bull). Oba sta italijanskemu najstniku še v lanski sezoni dajala dragocene nasvete, v letošnji mu jih – kot je v enem od intervjujev izjavil Andrea Kimi – ne dajeta več.

»V dvobojih z Georgeom sem zares užival. Škoda, ker je odstopil. Nisem želel zmagati na takšen način,« je omenil Antonelli, ki ima kot vodilni v seštevku že 43 točk zaloge pred drugouvrščenim Russllom.

Skupni vrstni red za SP: 1. Antonelli (Ita, Mercedes) 131, 2. Russell (VB, Mercedes) 88, 3. Leclerc (Mon, Ferrari) 75, 4. Hamilton (VB, Ferrari) 72, 5. Norris (VB, McLaren) 58, 6. Piastri (Avst, McLaren) 48, 7. Verstappen (Niz, Red Bull) 43, 8. Gasly (Fra, Alpine) 20.

Naslednja dirka formule 1 bo na sporedu 7. junija v Monte Carlu.