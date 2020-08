Hamilton in Vettel proti bojkotu

Spa.Franchorshamps

Sebastian Vettel opozarja na problem rasizma drugače kot v ZDA. FOTO:Edgar Su/Reuters

- Britanecin Nemecsta si enotna: bojkot zaradi protesta zoper rasizem in policijsko nasilje, kot ga je zaslediti v številnih športnih panogah po ZDA, je v formuli ena brez pomena. Tako sta poudarila v pogovorih pred prihajajočo veliko nagrado Belgije za svetovno prvenstvo konec tedna v Spa-Francorchampsu.»Mislim, da ni treba iti tako daleč. Kar neverjetno je, kako aktivni os številni športniki v ZDA s popolnim bojkotom tekmovanj. Toda to je v ZDA, mi smo v Belgiji,« je dejal 35-letni Hamilton, šestkratni svetovni prvak ter prvi temnopolti v vrhu avtomobilizma, ki je sam sicer zelo aktiven v boju proti rasizmu.»Sam bom naredil, kar lahko, da bo nepravičnosti in nasilja zaradi barve kože v svetu manj,« je dodal Britanec. »Kako daleč bo šlo vse skupaj, tega res ne ve nihče. Toda vsi si želijo, da gre šport naprej, da se formula ena nadaljuje. Naš boj, da pokažemo na nepravičnost, bomo nadaljevali z drugačnimi sredstvi in ta so lahko prav tako zelo vidna,« je menil 33-letni Vettel, štirikratni svetovni prvak.