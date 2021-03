Hamilton konec tedna začenja lov za Schumacherjevim rekordom

Hamilton lovi Schmacherjevih 7 naslovov



Vettel za volanom Aston Martina

Sebastian Vettel je Ferrari zamenjal za Aston Martin. FOTO: Glenn Dunbar/AFP



Vrnitev dvakratnega prvaka



Verstappen glavni konkurent Hamiltonu

Max Verstappen bo glavni tekmec Lewisa Hamiltona za naslov. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters



V karavani tudi Schumacher

V karavano se vrača slovito ime, saj bo med dirkači tudi Mick Schumacher. FOTO: Ronny Hartmann/AFP

Koledar dirk 2021

Konec tedna se bo v Bahrajnu začela nova sezona formule 1. Po lanski koronski izvedbi, ki je bila močno spremenjena, se elitno avtomobilistično tekmovanje vsaj teoretično vrača na stara pota. Naslov bo branil, ki pa bo imel številne stare in tudi nove tekmece v boju za zmage in lovu na rekorde.Koledar formule 1 bo v primerjavi z lansko sezono doživel veliko sprememb. Pravzaprav so bile spremembe v sezoni 2020, zdaj se vračajo tja, kjer so nekoč že bili. Če bo vse potekalo po načrtih, bo na sporedu 23 dirk. Spet bodo potekala na klasičnih prizoriščih, vrača se monaška ulična dirka, ena največjih klasik v tem športu. A na tako razširjenem koledarju sta tudi dve novinki: nizozemski Zandvoort, kjer po lanski prisilni odpovedi željno pričakujejo nastope svojega zvezdnika, ter Džeda v Savdski Arabiji.Sezona se sicer ne bo začela v Avstraliji, marčevsko dirko so zaradi strogih ukrepov v Melbournu prestavili na drugo polovico leta, temveč v Bahrajnu. Konec bo šele 12. decembra v Abu Dabiju, vmes pa bo veliko takšnih dirk, ki jih ljubitelji tega športa štejejo v standardni nabor: Monza, Silverstone, Spa Francorchamps, Montreal ...Aktualni prvak Lewis Hamilton bi si vsekakor želel, da bi se sezona začela tako, kot se je končala lanska. To je končal z naslovom prvaka, že sedmim v zbirki, s čimer se je izenačil z. Če bo tudi po koncu sezone 2021 slavil v skupnem seštevku, bo uradno prevzel mesto najboljšega vseh časov v formuli 1. Po številu zmag (95) je Nemca že prehitel, naslednji mejnik bo stotica pri zmagah.A vsaj na testiranjih pred sezono se ta pričakovanja še niso potrdila, nemška ekipa tam ni blestela in Hamilton ni dobil potrditve, da ima tudi letos dirkalnik za zmage. »Verjetno imamo težave kar na vseh področjih. Ne bom rekel, da smo slabi, le nismo bili dovolj hitri,« je po slabem uvodu v sezono diplomatsko dejal Hamilton.Medtem ko bo Britanec skušal vse to doseči s staro ekipo (z Mercedesom je podaljšal pogodbo šele sredi zimskega premora, potem ko je marsikdo že ugibal, ali ne bo celo končal kariere), pa si je eden njegovih največjih tekmecev zadnjega desetletja našel nove izzive. Nemecje lani končal zanj ne preveč srečno šestletno zgodbo s Ferrarijem, ki mu je dal marsikaj, ne pa tudi naslova prvaka.Nemec se zdaj na stara leta vrača v novi ekipi Aston Marin. To je "preoblečena" ekipa Racing Point, ki ima novo ime predvsem iz marketinških razlogov, toda po drugi strani želijo v moštvu obuditi tradicijo starih časov. Aston Martin se kot znamka v formuli 1 vrača po več kot šestih desetletjih, v karavano pa vrača tudi nekoč prepoznavno temno zeleno britansko dirkaško barvo. V ekipi, ki jo financira kanadski milijarder Lawrence Stroll, bo drugi voznik njegov sin Lance.»Prve dirke bodo pomembne, da dobimo samozavest in da začnemo razumeti avto, da bo pravilno deloval,« je bil Nemec po šestih letih pri rdečih še močno previden pri napovedih prihodnosti pri zelenih.Staro-novo ime pa je v karavani. Dvakratni svetovni prvak (2005, 2006) se vrača po večletnem premoru v ekipo, s katero je nekoč dosegel največ uspehov. A Renault zdaj ni več Renault, temveč Alpine.Tudi Francozi so šli v smer obujanja tradicije in so si za elitno tekmovanje omislili poimenovanje po nekoč najbolj prestižni znamki francoskih športnih avtomobilov. Španec pa naj bi bil njen skriti adut v boju za mesta na vrhu ali tik pod njim. Drugi voznik bo Francozmedtem že nekaj let dokazuje, da ni več le mladi talent, ampak eden najhitrejših tekmecev Hamiltona. Tudi letos bo prvi voznik Red Bulla nedvomno tisti, na katerega bo moral Hamilton zelo paziti.Ob njem bo vozil še, pri Red Bullu so prepričani, da so z Mehičanom dobili skoraj povsem enakovrednega drugega voznika in vsaj tako dobrega, kot je v tej vlogipri Mercedesu.Verstappen je po testiranjih dejal, da so občutki po teh vožnjah najboljši v tem obdobju v zadnjih sezonah. »A to še ne zagotavlja ničesar. Šele prvi dirkaški konec tedna nam bo povedal, kje smo,« opozarja 23-letni Nizozemec.Seveda pa ne gre prezreti še nečesa - v formulo 1 se vrača ime Schumacher. Sin nekdanjega svetovnega prvaka Michaelabo, potem ko je že dobil priložnost na nekaj testnih vožnjah, letos prvič vozil polno sezono. Priložnost so mu ponudili v ekipi Haas, kjer stavijo na mladost, saj bo njihov drugi voznik tudi novinec, RusFerrari bo, potem ko ni več Vettla, ostal pri prvem vozniku Monačanu, ta je že lani nekajkrat dokazal, da je lahko precej hiter, a rdeči iz Maranella so imeli na splošno eno najslabših sezon v zadnjih desetletjih. Novi obraz v ekipi pa jemlajši.Je pa zanimivo, da Alonso pri 39 letih ne bo najstarejši v karavani. Ta status seveda ohranja dve leti starejši in neuničljivi Finec, ki bo še eno sezono dirkal za Alfo Romeo.Rošad je bilo v karavani sicer veliko, le tri ekipe imajo povsem enako vozniško ekipo, novinci v karavani pa so trije, poleg obeh Haasovih še Japonecpri ekipi Alpha Tauri. V tej sicer kot prvi voznik ostaja Francoz, ki je v prejšnji sezoni presenetljivo slavil tudi svojo prvo zmago v karieri.28. marec: VN Bahrajna (Sahir)18. april: VN Emilije Romanje (Imola)2. maj: VN Portugalske (Portimao)9. maj: VN Španije (Barcelona)23. maj: VN Monaka (Monte Carlo)6. junij: VN Azerbajdžana (Baku)13. junij: VN Kanade (Montreal)27. junij: VN Francije (Le Castellet)4. julij: VN Avstrije (Spielberg)18. julij: VN Velike Britanije (Silverstone)1. avgust: VN Madžarske (Hungaroring)29. avgust: VN Belgije (Spa-Francorchamps)5. september: VN Nizozemske (Zandvoort)12. september: VN Italije (Monza)26. september: VN Rusije (Soči)3. oktober: VN Singapurja (Singapur)10. oktober: VN Japonske (Suzuka)24. oktober: VN ZDA (Austin)31. oktober: VN Mehike (Ciudad de Mexico)7. november: VN Brazilije (Interlagos)21. november: VN Avstralije (Melbourne)5. december: VN Savdske Arabije (Džeda)12. december: VN Abu Dabija (Yas Marina)