Hamilton odločno v lov na Schumijev rekord

Soči - Britanec Lewis Hamilton, vodilni v seštevku sezone svetovnega prvenstva formule 1, bo jutrišnjo dirko v Rusiji začel s prvega štartnega mesta. Branilec lovorike, za zdaj že pri 90 zmagah v formuli 1, bo v Rusiji lovil izenačenje rekorda Michaela Schumacherja po številu zmag (91).



Za Hamiltona je zmaga v današnjih kvalifikacijah že 96. »pole position« v karieri. Iz prve vrste bo dirko začel še Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), iz druge pa drugi Mercedesov dirkač Finec Valtteri Bottas in Mehičan Sergio Perez (Racing Point). Peti in šesti čas sta dosegla Avstralec Daniel Ricciardo (Renault) in Španec Carlos Sainz (McLaren).



Kvalifikacije je zaznamovala tudi nesreča Ferrarijevega dirkača Nemca Sebastiana Vettla, ki je v drugem delu zletel s proge in se zaletel v zaščitni zid, a je ostal nepoškodovan, kvalifikacije pa so morali prekiniti. Ferrarijeva dirkača tudi sicer nista blestela; Monačan Charles Leclerc je končal na 11. mestu, Vettlu je ostal 15. dosežek.



Pred deseto dirko sezone v skupnem seštevku SP prepričljivo vodi Hamilton s 190 točkami, Bottas je drugi s 135, Verstappen pa tretji s 110.



Dirka v Sočiju se bo jutri začela ob 13.10 po srednjeevropskem času.