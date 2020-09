FOTO:Hamilton še ni vreden Schumacherja

Soči

Ferrari za v staro šaro

V Sočiju sta slavila dva Finca, Valtteri Bottas in Kimi Räikkönen, slednji na fotografiji. FOTO: Mark Sutton/AFP

Mejnik Ledenega moža

- Ni bilo mejnika, namreč tistega. Na dirki svetovnega prvenstva v formuli 1 za VN Rusije je zmagal Finec, njegov ekipni sotekmovalec, svetovni prvak in vodilni v seštevku sezone Hamilton pa je bil zaradi kazni le tretji. Tako mu ni uspelo izenačiti rekordapo številu zmag v SP. A narcisoidnemu Hamiltonu je enkrat treba pristriči krila. Ni vse le v denarju, tehniki, ki ji tekmeci niso kos, ali v večnih zmagah. Konec tedna v Sočiju je zaznamovala tudi vrnitev gledalcev v večjem številu, v olimpijskem mestu si je dirko ogledalo približno 30.000 navzočih, kar je največ doslej v koronski sezoni.Vsi so pričakovali, da bo Schumacherjev rekord izenačen, dosežek 91 zmag se je dolgo časa zdel neulovljiv, a Hamilton je v zadnjih sezonah s kopičenjem prvih mest napovedal, da ga bo počasi ujel. Tokrat bi ga lahko izenačil, a kršenje malo znanega pravila ga je stalo nove zmage. V soboto je sicer Hamilton vse naredil prav, dosegel je 96. pole position v karieri in zdelo se je, da ga nič ne more ustaviti. Toda zataknilo se je pri pravilih oziroma poznavanju teh.Hamilton je namreč po oceni vodstva dirke na ogrevanju na nedovoljen način preizkušal štarte, izvajal simulacijo štartnega postopka. Posledica sta bili dve petsekundni kazni, združeni v desetsekundni kazenski postanek ob njegovem obisku boksov. »Le kje to piše v pravilih?« je ekipi Mercedesa po radijski zvezi začudeno navrgel Hamilton.A ni pomagalo, moral je na postanek, za nameček je zdaj že zelo blizu meje, ko bo morda moral izpustiti kakšno dirko. Voznikom namreč kršitve seštevajo, dobivajo kazenske točke, Hamilton je z zadnjima zdaj pri desetih, za 12 pa sledi prepoved nastopa na eni dirki. Hamilton je bil v vodstvu, potem je izvedel za kazen. Ko jo je odslužil in so postanke opravili še drugi, je bilo jasno, da bo brez kakšnih težav tekmecev težko prišel višje kot do tretjega mesta. In tako je tudi bilo, Bottas je zmagal drugič v sezoni in devetič v karieri.»Ni bil najboljši dan. A najbolj pomembno je, da sem dobil nove točke. Čestitke Valtteriju, gremo naprej,« je na svoj mlin vlekel Hamilton. Oba ferrarija, seveda z voznikoma vred, sta spet imela dirko za pozabo. Medtem ko jes šestim mestom vsaj ujel nekaj točk, je bil ponovno skrajno razočaran. Nastopil je na jubilejni 250. dirki v karieri, po nesreči v kvalifikacijah je štartal s 14. mesta, končal na 13.Malce boljše volje je lahko, izenačil je rekord po številu nastopov na dirkah. Ta je bila zanj že 322. v karieri, s čimer se je izenačil z Brazilcem. Kariero je Ledeni mož, kot je vzdevek Finca, začel pred 19 leti, leta 2007 pa je kot vrhunec kariere osvojil naslov svetovnega prvaka, doslej zadnjega za Ferrari. Tokrat v Sočiju je bil sicer šele 14.