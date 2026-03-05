Hamilton si pred upokojitvijo želi dirke v Afriki

Ta konec tedna se uradno začenja nova sezona formule 1. V letošnjem letu bo nastopilo 22 voznikov na 24 dirkah, toda Lewis Hamilton, sedemkratni svetovni prvak, ki bo letos drugo sezono dirkal za Ferrari, si želi, da bi se koledarju tekmovanj pridružila tudi Afrika.

»Ne želim zapustiti športa, ne da bi tam imeli veliko nagrado, ne da bi tam dirkal,« je dejal 41-letni Britanec. »V ozadju sem se boril za organizacijo veike nagrade ... sedel sem z zainteresiranimi strankami in jih vprašal, zakaj nismo v Afriki. Na vseh drugih celinah je ena, zakaj ne v Afriki.«

Po pisanju BBC-ja se je z organizacijo dirke povezovalo Ruando in Južno Afriko, a so se upi za to razblinili. Južna Afrika je dirko formule 1 nazadnje gostila leta 1993, na dirkališču Kyalami pa so tekme kraljice motošporta potekale od leta 1967 do 1985 ter nato v letih 1992 in 1993. »Določajo določene datume … Morda mi bo zmanjkalo časa, zato bom tu ostal še nekaj časa, dokler se to ne zgodi, ker bi bilo to čudovito, glede na to, da sem polovočno afriškega porekla,« je zatrdil zmagovalec 105 dirk.

V nadaljevanju je opozoril na nenhno izkoriščanje afriške celine. »To je najlepši del sveta in ne maram, da ga preostali svet tako močno obvladuje in izkorišča, nihče pa o tem ne govori,« je izpostavil in nadaljeval: »Resnično upam, da se bodo voditelji teh različnih držav združili in Afriko ponovno prevzeli. To si želim videti. Vzemite jo nazaj od Francozov. Vzemite jo nazaj od Špancev. Vzemite jo nazaj od Portugalcev in Britancev.«

Dirka za veliko nagrado Avstralije bo v nedeljo ob 5. uri zjutraj.