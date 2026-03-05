  • Delo mediji d.o.o.
Hamilton si pred upokojitvijo želi dirke v Afriki

Sedemkratni svetovni prvak v formuli 1 Lewis Hamilton je pred začetkom nove sezone dejal, da bo v karavani ostal, dokler ne bo dirke na afriški celini.
Dirka za veliko nagrado Avstralije bo v nedeljo ob 5. uri zjutraj.
Dirka za veliko nagrado Avstralije bo v nedeljo ob 5. uri zjutraj. FOTO: Hollie Adams/Reuters
T. E.
5. 3. 2026 | 10:40
5. 3. 2026 | 10:55
2:26
Ta konec tedna se uradno začenja nova sezona formule 1. V letošnjem letu bo nastopilo 22 voznikov na 24 dirkah, toda Lewis Hamilton, sedemkratni svetovni prvak, ki bo letos drugo sezono dirkal za Ferrari, si želi, da bi se koledarju tekmovanj pridružila tudi Afrika.

Pripnite pasove, šlo bi hitro, karte so se premešale na novo

»Ne želim zapustiti športa, ne da bi tam imeli veliko nagrado, ne da bi tam dirkal,« je dejal 41-letni Britanec. »V ozadju sem se boril za organizacijo veike nagrade ... sedel sem z zainteresiranimi strankami in jih vprašal, zakaj nismo v Afriki. Na vseh drugih celinah je ena, zakaj ne v Afriki.«

Po pisanju BBC-ja se je z organizacijo dirke povezovalo Ruando in Južno Afriko, a so se upi za to razblinili. Južna Afrika je dirko formule 1 nazadnje gostila leta 1993, na dirkališču Kyalami pa so tekme kraljice motošporta potekale od leta 1967 do 1985 ter nato v letih 1992 in 1993. »Določajo določene datume … Morda mi bo zmanjkalo časa, zato bom tu ostal še nekaj časa, dokler se to ne zgodi, ker bi bilo to čudovito, glede na to, da sem polovočno afriškega porekla,« je zatrdil zmagovalec 105 dirk.

V nadaljevanju je opozoril na nenhno izkoriščanje afriške celine. »To je najlepši del sveta in ne maram, da ga preostali svet tako močno obvladuje in izkorišča, nihče pa o tem ne govori,« je izpostavil in nadaljeval: »Resnično upam, da se bodo voditelji teh različnih držav združili in Afriko ponovno prevzeli. To si želim videti. Vzemite jo nazaj od Francozov. Vzemite jo nazaj od Špancev. Vzemite jo nazaj od Portugalcev in Britancev.«

Dirka za veliko nagrado Avstralije bo v nedeljo ob 5. uri zjutraj.

Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Paradoks: več zdravnikov, a skoraj 140.000 ljudi brez osebnega (videokomentar)

V predvolilnih soočenjih poslušamo ogromno številk, ki pa jih vsak interpretira tako, kot mu najbolj koristi, pogosto tudi brez razumevanja konteksta.
Barbara Hočevar 5. 3. 2026 | 11:52
Preberite več
Kultura  |  Razno
Vredno branja

Danes praznujemo prvi nacionalni dan branja

Z različnimi dogoki po državi bomo v ospredje postavili branje kot vrednoto in se poklonili posameznikom, ki ga promovirajo.
Dejan Kotnik 5. 3. 2026 | 11:45
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Posledice ujme

Elektro Maribor s posebnim naslovom za prijavo poškodb na omrežju

Na elektronski naslov lahko prebivalci sporočijo podatke o morebitnih posledicah ujme, kot so poškodbe na priključkih, viseči ali poškodovani vodi ...
5. 3. 2026 | 11:32
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Goriška brda

Brici sporočajo: Od repa do glave bo »svinjsko dober kolinarični festival«

V gradu Dobrovo v Goriških brdih bodo 14. in 15 marca uživali v dobrotah kolin na novem kulinaričnem festivalu.
Rok Tamše 5. 3. 2026 | 11:30
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vesolje

Japonskemu komercialnemu podjetju spodletela še tretja izstrelitev

Kairos, 18-metrska raketa na trdo gorivo, je imela na krovu pet eksperimentalnih satelitov.
5. 3. 2026 | 11:25
Preberite več
