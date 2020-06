FOTO:Hamilton: Vidim vas, kako molčite; Leclerc in Russell sta se že oglasila

London

Ne gre samo za ZDA

Čas, da stopimo skupaj

- Na dogodke, povezane s smrtjov Minneapolisu, in proteste za podporo pravicam temnopoltih v ZDA so se odzvali tudi številni športniki. Svetovni prvak formule 1je tako objavil zapis, v katerem kritizira odziv tekmecev v svojem športu in formulo 1 označuje za šport z belsko prevlado.Preberite tudi Dončić, Dragić in Kopitar podprli temnopolto skupnost v ZDA Šestkratni svetovni prvak Hamilton se je jasno zavzel za podporo gibanju za pravice temnopoltih v ZDA. Obenem je obtožil svoje tekmece in druge udeležence formule 1, da molčijo in ne naredijo ničesar. »Vidim vas, ko ostajate tiho. Nekateri med vami ste največji zvezdniki, a vendarle ostajate tiho, medtem ko se godijo takšne krivice,« je zapisal Hamilton na svojem profilu na instagramu.Dodal je, da je razočaran zaradi odziva v panogi, ki je po njegovem mnenju večinsko belska: »Niti enega znaka ni. V tem športu prevladujejo belci, jaz se kot edini temnopolti upiram sam. Mislil sem, da boste do zdaj ugotovili, za kaj gre, in se oglasili. Vedite, da vem, kdo ste in vas vidim,« je sporočil jezni Hamilton.Poudaril je, da podpira mirne proteste, nasprotuje pa uničevanju, plenjenju in nasilju, v katere so se protesti ponekod v ZDA sprevrgli. Opozoril pa je, da protesti, ki jih je sprožilo policijsko nasilje nad temnopoltim človekom, niso samo težava ZDA. »Ne bo miru, dokler se naši tako imenovani voditelji ne bodo spremenili. Ne gre samo za Ameriko. Gre za Veliko Britanijo, za Španijo, za Italijo, za vse. Način, na katerega se obravnava manjšine, se mora spremeniti,« pravi dirkač Mercedesa.»Nismo rojeni s sovraštvom in jezo v srcih. Tega nas učijo tisti, ki so nam za zgled,« še sporoča Hamilton. Njegov zapis je nato vendarle spodbudil tudi nekatere tekmece. Prva sta se odzvalain, ki sta Britanca podprla v boju proti rasizmu.»Če sem pošten, mi je bilo neprijetno in ni se mi zdelo primerno, da bi svoja čustva delil na družbenih omrežjih. Zato se prej nisem izpostavil. Seveda je bilo to zelo narobe,« je prek twitterja sporočil Monačan Leclerc in dodal: »Še vedno težko najdem besede, s katerimi bi opisal, kako se počutim ob ogledu nekaterih posnetkov. Rasizem moramo ustavljati z akcijo, ne z molkom.«Dirkaču Ferrarija se je pridružil tudi njegov tekmec pri Williamsu Russel: »Ponovil bom Charlesove besede, tudi meni se ni zdelo primerno, da se ob takšnih dogodkih oglašam. Toda zdaj je čas, da stopimo skupaj in odstranimo rasizem iz družbe. Uporabite svoj glas, razširite zavedanje, kolikor je mogoče.«