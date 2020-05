Hamilton že močno pogreša dirke, Ricciardo se boji zmešnjave

Ljubljana – Angleški dirkaški šampion Lewis Hamilton že močno pogreša preizkušnje v formuli 1. Kakor je poudaril v spletnem pogovoru za Mercedesovo moštvo, so dirke brez gledalcev bolje kot nič.



»Ne vem, kako zanimivo bo spremljanje dirk prek televizijskih zaslonov, ampak bolje bo kot nič,« je omenil 35-letni Anglež in v isti sapi pristavil, da navijači predstavljajo dušo formule 1. Branilec naslova svetovnega prvaka je še dodal, da je šport zelo pomemben del življenja, ki bi v težkih časih združil ljudi in jim dal upanje na boljši jutri. Dirkanje pred praznimi tribunami pa bo zanj kot testiranje pred sezono.



Avstralec Daniel Ricciardo je v pogovoru za BBC Radio 5 si je zaželel, da bi bila zmešnjava na začetku sezone (zeleno luč zanjo naj bi 5. julija prižgali v Spielbergu) pod nadzorom oziroma da »zarjavelost« in adrenalin dirkačev ne bosta povzročila kakšnih nesreč.



»Skoraj zagotovo bomo videli nekaj od vsega. Veliko bo pogumnih prehitevanj, morda tudi nepremišljenih,« je napovedal 30-letni Avstralec, sicer dirkač Renaulta. »Čustev, navdušenja in nestrpnosti po tako dolgem premoru ne moreš kar tako odmisliti,« je še povedal Ricciardo.