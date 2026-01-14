Han ne skriva visokega cilja: slovenskemu športu 100 milijonov evrov

V okviru Sporto konference so pripravili prvi letošnji javni pogovor, na katerem sta minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han ter Aleksander Čeferin, predsednik Uefe, spregovorila o prihodnosti in financiranju slovenskega športa. Pogovor je vodil Tomaž Ambrožič, direktor podjetja Sport Media Focus, prireditelja omenjene konference.

Gosta sta se ob več kot 250 udeležencih dotaknila perečih tematik, kaj mora storiti Slovenija, da bo tudi v letu 2026 obdržala mesto med športno najbolj razvitimi državami na svetu. Bodo sredstva, ki jih prispeva država, dovolj, da bomo tudi na največjih športnih dogodkih v prihodnje ponosni na naše? Je slovenski šport lahko zanimiv za vlagatelje?

Za začetek sta se sogovornika strinjala, da so naši športniki prepričljivo največji ambasadorji in promotorji Slovenije v svetu. »Če se v ZDA predstaviš kot Luka, sploh ni potrebno povedati priimka, saj bodo razgledani vedeli, da ste iz Slovenije,« meni Čeferin.

Minister Han je spomnil, da so se v zadnjih treh letih naložbe v slovenski šport povečale z 22 na 59 milijonov evrov letno. »Naš cilj je, da v nekaj letih pridemo na sto milijonov evrov letno.« Čeferin je spomnil, da smo po financiranju še vedno na skromnem 15. mestu v EU po BDP: »Ne smemo se izgovarjati na majhnost, saj je na lestvici, denimo, zelo visoko Islandija, predvsem zaradi davčno ugodnejšega okolja, torej tudi za Slovenijo ob boljši davčni politiki ne vidim ovir.« Han je omenil tudi našo demografsko sliko, kajti »vse talente moramo ujeti in jih usmeriti v šport, saj se je v Sloveniji včasih rodilo po 30 tisoč otrok letno, lani pa le še 16.000.«

Pogovor je vodil Tomaž Ambrožič, direktor podjetja Sport Media Focus, prireditelja konference Sporto. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Dokler ne bo davčnih sprememb, boljših časov ne bo

Čeferin, ki že deseto leto vodi eno od največjih športnih zvez na svetu, je sicer pohvalil ministra, rekoč, da se je v zadnjih letih veliko premaknilo in je napredek viden. »A mi lahko debatiramo še dolgo. Dokler se ne bomo lotili davčnih sprememb, prav boljših časov ne bo.« Han mu je prikimal, ko je Čeferin omenil finančno ministrstvo kot enega od ključnih naslovov, kamor se morajo steči vprašanja o financiranju domačega športa. »Lahko smo zelo konkretni. Naj navedem primer: razširimo predlog, da bo, recimo, za vsak slovenski klub, ki plačuje za športnika do pet tisoč evrov mesečno, ta dohodek neobdavčen. Prepričan sem, da bi imeli evropsko bolj konkurenčna moštva,« je predlagal Han, pri čemer ga je Čeferin takoj spodbodel, češ da torej vsi vemo, kje tiči težava, toda v vladi pa je le on.

»Imamo izračune, da se en vložen evro v naš šport povrne v višini 1,7 evra. Torej se v šport splača vlagati, je pa res, da na prste dveh rok preštejem domača podjetja, ki res konkretno vlagajo v šport. Res nam torej ostane veliko dela predvsem na področju davčne politike,« je dodal minister Han. Konkretno je nadaljeval tudi Čeferin: »V čem je smisel, da, denimo, najboljši vseh časov v nekem športu živi v Monaku? Saj ga razumem, ampak ali ga bomo kdaj pritegnili nazaj? Da bo zanj v Sloveniji tudi davčno prijazno okolje?«

Han je Čeferina povabil, da gresta enkrat skupaj na finančno ministrstvo, kjer se bo prepričal, da vse le ni tako preprosto. Podobno je tudi drugod v Evropi, kar je s primerom potrdil prvi može Uefe. »Imamo pisarno v Bruslju, a glede evropskih inštitucij nisem ravno optimist. Poglejte, orožarska industrija cveti ... Čeprav se trudimo, smo kar nekako na evropski ravni orožju rekli da, športu pa, denimo, ne.«