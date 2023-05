Han: Prodaja Športne loterije je stvar lastnikov

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je odgovoril na ostro nasprotovanje prodaji Športne loterije tuji korporaciji, ki ga je Fundacija za šport (FŠO) v sredo poslala državnim organom in javnosti. Povedal je, da problematiko prodaje Športne loterije pozna, da pa je od lastnikov odvisno upravljanje in morebitna prodaja.

»Država posredno ni lastnik Športne loterije, delovanje je stvar lastnikov. Moja naloga kot ministra je, da to spremljamo resno, pomembne so koncesijske dajatve. Za FŠO in in Fiho (Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij) imamo z zakonom zelo dobra sidrišča. Ko bo čas za to, bomo naredili še kaj, kar bo potrebno. Ta čas pa gre pri tem bolj za napenjanje mišic kot za kaj drugega,« je povedal Han.

Problematika Športne loterije bo na dnevnem redu seje izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), ki bo v sredo, 10. maja. Iz Smučarske zveze Slovenije (SZS) so sporočili, da ne bodo komentirali dopisa FŠO. V Športni loteriji ima OKS 20-odstotni lastniški delež, prav takega ima tudi SZS, 17,3-odstotnega pa Nogometna zveza Slovenije (NZS).

FŠO je eden najpomembnejših stebrov financiranja slovenskega športa na državni ravni. Zanj bo v letošnjem letu namenila 11 milijonov, kar je 10 odstotkov več kot v lanskem letu. Športne organizacije so sicer zaprosile za več kot 65,6 milijona evrov sredstev. V FŠO so v sredo zapisali, da bi prodaja negativno vplivala na prihodke fundacije iz naslova koncesijskih dajatev, ki jih fundacija prek svojih javnih razpisov namenja za sofinanciranje slovenskega športa.

Maksimiranje dobička

Stališče, s katerim ostro nasprotuje prodaji lastniških deležev slovenskih športnih organizacij in ostalih delničarjev v Športni loteriji, je sprejel svet FŠO na seji 25. aprila. Z morebitno prodajo bi bil ogrožen obstoj skoraj vseh nacionalnih in lokalnih športnih zvez ter ostalih izvajalcev na področju športa, so menili.

Navedli so še, da je bilo lastništvo v loteriji zgodovinsko vzpostavljeno z izključnim namenom pomagati slovenskemu športu. »Prepričani smo lahko, da bi potencialni kupec zasledoval le svojo željo po maksimiranju dobička, ob tem pa zanemarjal osnovni 'dobri namen' prirejanja iger na srečo za pridobivanje sredstev za delovanje športnih, invalidskih in humanitarnih organizacij v Sloveniji oziroma ne bi obdržal odgovornega pristopa do koncesijskih dajatev, ki so glavni vir financiranja FŠO kot tudi Fiha,« so dodali. FŠO je s tem seznanila tudi državni zbor, vlado, ministrstvo za finance, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Agencijo za varstvo konkurence, ter ostale vključene deležnike in športno javnost.

Predsednik sveta FŠO je postal Branko Zorman, nekdanji poslanec državnega zbora, so odločili novi člani sveta na ustanovni seji 10. januarja letos. Za podpredsednika so izbrali Gregorja Pečovnika. Fundacija za šport FŠO je 21. decembra 2018 obeležila 20 let svojega obstoja. Leta 1998 je FŠO, tako kot sestrski Fiho, ustanovil državni zbor. Fundaciji dobita večino denarja iz koncesijskih dajatev od iger na srečo, ki ju plačujeta Loterija Slovenija in Športna loterija, ki sta v Slovenji monopolista pri klasičnih igrah na srečo.