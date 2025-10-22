Hašimoto kralj športne gimnastike

Japonski telovadec Daiki Hašimoto je na svetovnem prvenstvu v Džakarti tretjič zapovrstjo osvojil naslov svetovnega prvaka v mnogoboju, ki v športni gimnastiki velja za kraljevsko disciplino. S 85,131 točke je po dolgi in razburljivi tekmi zmagal pred Kitajcem Bohengom Zhangom (84,333).

Hašimoto si je zlati lovoriki v mnogoboju pritelovadil že v letih 2022 in 2023. Na tretjo stopnico zmagovalnega odra se je zavihtel Švicar Noe Seifert, ki je zbral 82,831 točke.

Daiki Hašimoto je že tretjič svetovni prvak v mnogoboju. FOTO: Yasuyoshi Chiba/AFP

Daikijev rojak Šinosuke Oka (81,797 točke), olimpijski prvak iz Pariza 2024, tokrat ni bil kos izkušenejšim tekmecem in je končal »šele« na petem mestu.

Jutri bo na sporedu še finale mnogoboja za telovadke. Med 24 najboljšimi na svetu bo v boju za kolajne nastopila tudi slovenska reprezentantka Lucija Hribar.