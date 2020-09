Herlingsa še nekaj časa ne bo, Gajser na vrh?

Faenza

Sledi trojček v Mantovi

Tim Gajser je v sredo dobil drugo vožnjo v Faenzi. FOTO: Honda Racing

Z motorjem je vse v redu

- Boljše popotnice v tretjo zaporedno dirko v Faenzi si svetovni prvak v razredu MXGP(Honda) ne bi mogel želeti. V sredo je dan po svojem 24. rojstnem dnevu dobil drugo vožnjo in se z drugim mestom na VN Faenze vrnil v igro za obrambo naslova.Že v nedeljo (prva vožnja ob 13. uri, druga ob 16.) bi lahko prišel prvič v sezoni v vodstvo. Vodilni v svetovnem prvenstvubo namreč zaradi padca na prostem treningu izpustil tudi naslednje štiri dirke, so potrdili v KTM. Po nesreči so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Bologni, potem pa v Belgijo, tam bodo 29. t. m. naredili še en pregled vratu in rame ter morda prižgali zeleno luč za 11. oktober, ko bo VN Španije.Šampion iz Pečk po sedmih dirkah za Nizozemcem zaostaja še 26 točk (263:237), pred njim je tudi(KTM, 241). Po trilogiji v Faenzi, kjer se bo nedeljska dirka imenovala VN Emilije Romanje, bo sledil štirinajstdnevni premor, zatem bodo tri dirke v osmih dneh v 170 km oddaljeni Mantovi.»Ni mi všeč, ko zbiram točke na račun tuje nesreče, ampak takšen je motokros. Majhna napaka in veliko lahko gre narobe. Meni se je pripetil padec v Latviji in lahko sem srečen, da sem jo odnesel brez poškodbe. To je šport. Lahko se zgodi vsakomur. Jeffreyju želim čim prejšnje okrevanje in se veselim najinih naslednjih bitk,« športnega duha na manjka Gajserju, ki se zaveda, da je prvenstvo zdaj spet odprto, potem ko se je pri minus 67 zdelo, da mu naslov polzi iz rok.Čeprav so se porodile govorice, da njegova honda CRF450RW ni zanesljiva, še posebej, ko ga je pustila na cedilu v Kegumsu, Tim243 zgolj zamahne z roko. »Povsem zadovoljen sem z motorjem. Tudi po nedelji, ko mi ni šlo po načrtu (bil je šesti; op. p.) nisem spreminjal nastavitev, ničesar. Sam sem bil kriv za slabši rezultat. V nedeljo potrebujem dober štart, to je vse,« je v intervjuju za portal MX Vice povedal Gajser, ki je prav v Faenzi debitiral leta 2012, v tej sezoni pa še nima skupne zmage.