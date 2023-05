Hitro slovo najboljšega slovenskega boksarja, bojkot 22 držav

Pirančan Tadej Černoga je pred dvema letoma v Beogradu kot prvi slovenski boksar na svetovnem prvenstvu premagal dva tekmeca in se uvrstil v osmino finala lahke kategorije (do 60 kilogramov) tega tekmovanja, od katerega se je letos v Taškentu poslovil že po uvodnem krogu. Zanj je bil usoden Ganec Abdul Wahib Omar.

Izkušeni afriški boksar, ki se lahko med drugim pohvali z dvema (bronastima) kolajnama z iger dobre volje (Commonwealth) v Glasgowu 2014 in Birminghamu 2022, je zmagal po soglasni sodniški odločitvi s 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 29:28 in 30:27). Za Černogo, ki ga je posebna komisija razglasila za najboljšega boksarja nedavnega državnega prvenstva v Mariboru, se je tako letošnji vrhunec v olimpijskem boksu že končal.

Od slovenskih borcev se bo danes na svetovnem prvenstvu v glavnem mestu Uzbekistana v ring povzpel še Nejc Petrič, ki se bo v prvem krogu velterske kategorije (do 67 kilogramov) pomeril z Zimbabvejcem Lwazijem Thapelom Mpofujem.

Na tekmovanju, za katero so zbrali rekordni nagradni sklad v višini 5,2 milijona ameriških dolarjev, sodeluje 538 boksarjev iz 107 držav. Zaradi navzočnosti ruskih in beloruskih tekmovalcev pa letošnje svetovno prvenstvo bojkotirajo boksarji iz 22 držav, med njimi tudi iz Anglije, Nemčije, Ukrajine in ZDA.