Rezultatska kriza hokejistov Olimpije vedno globlja

Hokejisti ljubljanske Olimpije so na tekmi 32. kola razširjene avstrijske lige vknjižili še tretji zaporedni poraz. Tokrat so bili na domačem terenu od njih boljši hokejisti Bolzana. Na lestvici lige Ice so zmaji zdaj četrti, zaostanek za ekipami pred njimi pa se vztrajno povečuje.

Italijani so povedli v zaključku prve tretjine, ko je bil natančen Matthew Bradley. V drugi tretjini je prednost povišal še Brett Pollock in Ljubljančani so bili v slabem položaju. Tega je v zadnji tretjini še poslabšal Cole Schneider, ki je ob »power-playju« prednost domačih dvignil na tri gole.

Edini zadetek je za Olimpijo v 14. minuti zadnje tretjine dosegel Evan Polei, a je Brad McClure dobre štiri minute pozneje postavil končnih 4:1.

V nedeljo Olimpija v Tivoliju gosti madžarski Fehervar, v torek pa v goste pride še celovški Klagenfurt. Dve zmagi sta nadvse pomembni za dobro samozavest v novem koledarskem letu, ko si tekme še vedno sledijo ena za drugo.