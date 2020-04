Hmelj bo združil nogometaše, rokometaše in deskarja

Ljubljana

Tudi deskar na snegu Rok Marguč bo nadomestil tuje delavce. FOTO: Ljubo Vukelič



Maja na treninge v Avstrijo?

- Športniki, ki jih podpira Pivovarna Laško, se bodo naslednji teden udeležili delovne akcije v Savinjski dolini. Skupaj bodo obirali hmelj in s tem pomagali pivovarni in hmeljarjem, ki se v težkih časih zagotovo spopadajo s težavami pri najemu sezonskih delavcev.»Sprva je bila to bolj šala, toda zdaj se bo to dejansko zgodilo. Naslednji četrtek in petek gremo skupaj z zaposlenimi v Braslovče pomagati pri osnovnih delih, da pokažemo solidarnost in se na ta način zahvalimo za podporo. Naše panoge mirujejo, Romuni ne morejo v Slovenijo, zakaj ne bi pokazali, da smo dobri tudi na drugih področjih,« je dejal deskarNekdanji svetovni prvak in eden največjih promotorjev pivovarne upa, da bo lahko maja že odšel na treninge v Avstrijo, saj tam nameravajo 5. maja odpreti ledeniška smučišča. Poleg Marguča bodo na delovni akciji med drugimi prisotni tudi nogometaši Maribora, rokometaši Celja in skakalci.