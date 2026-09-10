Hočevarjeva in Novakova varno naprej, glavni slovenski lov na zmago šele prihaja

V španskem Seu d'Urgellu se je začel finale svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Prva in edina četrtkova disciplina je bil posamični kros, tekmovanje so že končale dekleta. Slovenski predstavnici Eva Alina Hočevar in Lea Novak sta vožnjo na čas opravili solidno, zasedli sta 12. in 16. mesto.

S tem sta si obe zagotovili tudi nastop v nedeljskih izločilnih bojih krosa.

Zmagala je Francozinja Marjorie Delassus pred Čehinjo Terezo Kneblovo in rojakinjo Angele Hug. Delasuss je zmago in dvojnimi točkami, ki jih zagotavlja finale, osvojila tudi svetovni pokal v tej novejši disciplini, z 265 točkami je Kneblovo premagala za sedem točk.

Hočevarjeva glavni cilj lovi v soboto

Hočevar, ki je na zadnji tekmi zaostala 3 sekunde in 30 stotink, je v svetovnem pokalu s 126 točkami zasedla 20. mesto, zanjo je bilo to dobro ogrevanje pred tekmama v kajaku in kanuju, v slednjem bo v soboto branila vodstvo v svetovnem pokalu.

Novak, ki bo prav tako nastopila še v kajaku in kanuju, je svetovni pokal s 86 točkami končala na 25. mestu, Naja Pinterič - mlada kajakašica je nastopila le na treh tekmah in je v Španiji ni, pa je bila s šestimi točkami 66.

Tudi Žiga Lin Hočevar brani vodstvo

Po dekletih bodo posamične vožnje opravili še fantje. Slovenijo bosta zastopala Žiga Lin Hočevar in Jakob Šavli.

Tudi za Hočevarja bo najpomembnejši dan sobota. Tako kot njegova sestra bo namreč v kanuju branil vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Glavna slovenska zgodba finalnega konca tedna bo tako prav sobotni boj brata in sestre Hočevar za skupni zmagi v kanuju.