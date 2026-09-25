Hočevarjeva napovedala boj za kolajno, hitrejša le evropska prvakinja

Slovenska kanuistka Eva Alina Hočevar se je uvrstila v finale evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Ivrei. V polfinalu je zasedla drugo mesto. Lea Novak je na 16. mestu ostala brez finala, Alja Kozorog pa je izpadla že v kvalifikacijah.

Hočevarjeva, skupna zmagovalka svetovnega pokala v kanuju, je tako kot Novakova progo preveslala brez dotika. Na koncu jo je za 1,28 sekunde prehitela le Poljakinja Klaudia Zwolinska, danes že evropska prvakinja v kajaku.

Novakova je za finalom najboljše dvanajsterice zaostala 2,01 sekunde. Branilka naslova Monica Doria iz Andore je imela v polfinalu sedmi čas.

Savšek, Božič in Hočevar prav tako v boj za finale

Ob 15.44 bo na vrsti še moški kanuistični polfinale, v katerem se bodo za preboj med finaliste borili tudi olimpijski prvak Benjamin Savšek, Luka Božič in Žiga Lin Hočevar, bronast z lanskega evropskega prvenstva in skupni zmagovalec svetovnega pokala.

Že pred tem so posamične preizkušnje opravili kajakašice in kajakaši.

Lan Tominc je bil edini slovenski kajakaš v finalu, v katerem je zasedel deveto mesto. Zmagal je svetovni prvak Čeh Jakub Krejči. Martin Srabotnik, bronast na lanskem evropskem prvenstvu, je bil 16., Peter Kauzer pa 20.

Med kajakašicami je Eva Alina Hočevar osvojila šesto mesto. Evropska prvakinja je postala izkušena Zwolinska, Eva Terčelj in Lea Novak pa sta obstali v polfinalu na 14. oziroma 28. mestu.