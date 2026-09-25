Hočevarjeva po drugem času v polfinalu v finalu ostala brez kolajne

Slovenska reprezentantka Eva Alina Hočevar je po dopoldanskem šestem mestu v kajaku popoldne v finalu kanuja na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Ivrei zasedla 10. mesto.

Skupna zmagovalka svetovnega pokala v kanuju je pred tem zelo dobro opravila polfinale in dosegla drugi čas, v finalu pa je bila dobra predvsem v srednjem delu proge. V uvodnem in zaključnem delu je izgubila preveč časa.

Na koncu je brez dotikov za zmagovalko, Britanko Mallory Franklin, zaostala 5,81 sekunde. Srebro je osvojila Francozinja Doriane Delassus, ki je zaostala le 0,03 sekunde in tako nadgradila bron z lanskega evropskega prvenstva, tretja pa je bila Čehinja Tereza Kneblova z zaostankom 0,46 sekunde.

Lea Novak je na 16. mestu ostala brez finala, Alja Kozorog pa je izpadla že v kvalifikacijah.

Slovenci brez finalista med kanuisti

V moškem finalu je slavil Francoz Yohann Senechault, ki je za 1,44 sekunde prehitel Čeha Lukaša Kratochvila, sicer najhitrejšega v polfinalu. Tretji je bil Italijan Elio Maiutto z zaostankom 2,19 sekunde.

V finalu kanuistov ni bilo slovenskega predstavnika. Žiga Lin Hočevar, Benjamin Savšek in Luka Božič so bili v polfinalu prepočasni za preboj med najboljše.

Najbližje finalu je bil Hočevar, bronast z lanskega evropskega prvenstva in skupni zmagovalec svetovnega pokala. Na 14. mestu se mu je finale izmuznil za 0,63 sekunde, za najhitrejšim pa je skupno zaostal 5,69 sekunde.

Štirikratni posamični in štirikratni ekipni evropski prvak Savšek je v 19. vratcih naredil dotik in s 7,32 sekunde zaostanka zasedel 20. mesto. Neuspešen je bil tudi Božič, ki je progo sicer preveslal brez dotikov, a zaostal 9,45 sekunde in končal na 23. mestu.

Tominc deveti, Hočevarjeva šesta

Že pred tem so posamične preizkušnje opravili kajakašice in kajakaši. Lan Tominc je bil edini slovenski kajakaš v finalu, kjer je zasedel deveto mesto. Zmagal je svetovni prvak Čeh Jakub Krejči. Martin Srabotnik, bronast na lanskem evropskem prvenstvu, je bil 16., Peter Kauzer pa 20.

Med kajakašicami je Hočevarjeva osvojila šesto mesto. Slavila je izkušena Poljakinja Klaudia Zwolinska, Eva Terčelj in Novak pa sta obstali v polfinalu na 14. oziroma 28. mestu.

V soboto, na zadnji dan prvenstva, bodo na vrsti še boji v kajakaškem krosu. V ženski konkurenci bodo od Slovenk nastopile Eva Alina Hočevar, Eva Terčelj in Lea Novak, v moški pa Jernej Kramer, Jakob Šavli in Žiga Lin Hočevar.