Hočevarjeva pred velikim finalom: brat in sestra napadata vrh svetovnega pokala

Sorojenca Žiga Lin in Eva Alina Hočevar sta na finalu svetovnega pokala v Seu d'Urgellu uspešno opravila prvo nalogo pri obrambi skupnega vodstva v kanuističnem seštevku svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah. Oba sta se prebila v polfinale.

Bolje se je odrezal Žiga Lin, ki je v kvalifikacijah zasedel tretje mesto. Za olimpijskim prvakom, Francozom Nicolasom Gestinom, je zaostal 1,68 sekunde, hitrejši od Slovenca pa je bil tudi Slovak Dominik Egyhazy.

Zanesljivo sta se v popoldanski del tekmovanja na olimpijski progi iz leta 1992 prebila tudi izkušena Benjamin Savšek in Luka Božič, ki sta dosegla osmi oziroma 12. čas.

Finale prinaša dvojne točke

Žiga Lin Hočevar, zmagovalec prve tekme v Tacnu in drugouvrščeni z zadnje preizkušnje v Parizu, ima pred finalom 44 točk prednosti pred Čehom Vaclavom Chaloupko, drugim iz Tacna in zmagovalcem Pariza.

Prednost pa ni tako velika, kot se zdi, saj finale prinaša dvojne točke in jih je na voljo še 120. Možnosti za skupno zmago imajo tako poleg Slovenca in Čeha tudi drugi tekmovalci, na čelu z olimpijskim prvakom Gestinom.

Matematične možnosti imata tudi preostala slovenska kanuista. Božič na sedmem mestu za Hočevarjem zaostaja 68 točk, Savšek pa je deveti in ima 77 točk zaostanka.

Svetovni pokal prirejajo od leta 1988, med slovenskimi slalomisti pa ga je doslej trikrat osvojil kajakaš Peter Kauzer. Najboljši je bil v letih 2009, 2011 in 2015.

Eva Alina pred zgodovinsko priložnostjo

V polfinale so se uvrstile tudi vse tri Slovenke, čeprav v kvalifikacijah niso posegle povsem pri vrhu. Najboljša je bila Eva Alina Hočevar na 20. mestu, Lea Novak je bila 23., Alja Kozorog pa 29. Najhitrejša je bila Andorka Monica Doria.

Za Hočevarjevo bo precej pomembnejše nadaljevanje tekmovanja, saj brani vodstvo v skupnem seštevku. Obenem ima priložnost, da kot prva Slovenka v zgodovini sezono svetovnega pokala konča na vrhu.

Naloga ne bo lahka. Čehinja Martina Satkova zaostaja le devet točk, zvezdnica tega športa Jessica Fox iz Avstralije pa je na tretjem mestu s 36 točkami zaostanka.

Hočevarjeva se je za najvišja mesta v skupnem seštevku borila že lani, in to v vseh disciplinah, vendar je na finalu v Augsburgu ostala brez odličja. V slovenskem taboru verjamejo, da se lahko letos razplet konča precej uspešneje.