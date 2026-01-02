Jeseničani boljši od vodilnih Hrvatov

Hokejisti Jesenic so v alpski ligi gostili do tega kroga vodilno ekipo Sisak. Gorenjska zasedba je slavila s 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Jeseniški hokejisti so v prvi tretjini, ki je bila dokaj izenačena po številu strelov, povedli v 19. minuti, ko je zadel Erik Svetina, najučinkovitejši igralec domače ekipe je v prazno mrežo potisnil slabo izbit plošček.

Gostitelji so prednost podvojili v 28. minuti, ko je lepo izpeljan napad učinkovito zaključil Val Marn, slabe tri minute pred koncem tekme pa je Luc Slivnik postavil končni izid, potem ko je sprva lepo iz igre vrgel svojega čuvaja, streljal, gostujoči vratar je plošček odbil, a spet le do Slivnika, ki je v drugo zadel za 3:0.

Jeseničane, ki po tretji zmagi na zadnjih štirih tekmah ostajajo na 11. mestu, naslednja tekma čaka v nedeljo v gosteh pri Vipitenu. Kmalu bodo na delu tudi hokejisti ljubljanske Olimpije, jutri v Tivoli prihajajo Gradčani.