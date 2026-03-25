Znano, s kom bodo palice prekrižali ledeni zmaji

Znana sta polfinalna para hokejske lige ICE. Olimpija bo v seriji na štiri zmage igrala s Pustertalom, na drugi strani žreba pa se bosta pomerila Ferhervar in Gradec. Prvo tekmo bodo Ljubljančani igrali v nedeljo ob 18. uri v Brunicu.

Olimpija je v četrtfinalu izločila Bolzano s 4:1 v zmagah, Pustertal, proti kateremu so Ljubljančani v rednem delu izgubili tri od štirih tekem, pa je presenetljivo premagal štirikratnega zaporednega prvaka Salzburg s 4:0.

Olimpija se je s Pustertalom srečala tudi v zaključku zadnjih dveh sezon; v obeh primerih so kvalifikacije za končnico dobili Južnotirolci. Prva tekma v Tivoliju sledi v torek, 31. marca, ob 19.15.