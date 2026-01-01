Hokejisti Olimpije leto začeli s porazom na Dunaju

Ljubljančani leta 2026 niso začeli tako, kot so končali leto 2025. Potem ko so v torek v derbiju ekip z vrha v Tivoliju ugnali vodilne Celovčane s 3:2, so danes z enakim izidom izgubili na Dunaju proti ekipi, ki se bori za kvalifikacije za končnico.

Že začetek današnjega novoletnega obračuna v avstrijski prestolnici za goste iz Ljubljane ni bil najboljši, saj so domači zelo zgodaj izkoristili prvi »power play« in vratarja Luko Kolina, ki je tokrat dobil priložnost med vratnicama pri zmajih, premagali v tretji minuti. V prvem delu so imeli sicer gostje terensko premoč in več strelov, toda vratar Dunajčanov Evan Cowley takrat ni klonil.

Ljubljančani so ga prvič premagali v 29. minuti, ko so tudi sami imeli prvič na tekmi na ledu igralca več. Ko je nato Marcel Mahkovec v 36. minuti zadel za 2:1, je bilo videti, da bodo zeleno-beli le prišli do preobrata. A je pri Dunaju zablestel Carter Souch; dosegel je že prvi gol na tekmi, potem je v 37. minuti izenačil, dve minuti pozneje pa dosegel še en gol za svoj prvi "hat-trick" v sezoni.

V zadnjem delu so Dunajčani znali zadržati minimalno prednost, Olimpija pa je zaman lovila gol za izenačenje in podaljšek, tudi brez Kolina v zadnji minuti. Naslednjo tekmo bodo Ljubljančani igrali v soboto, ko bodo v Tivoliju v prvi domači tekmi leta 2026 gostili drugouvrščeni Gradec. Štajerci so danes s 6:1 premagali Ferencvaros in imajo na lestvici zdaj že osem točk naskoka pred Olimpijo.