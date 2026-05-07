Pretepaški vložki na Bledu in zmaga risov (FOTO)

Slovenska hokejska reprezentanca je na Bledu odigrala četrto prijateljsko tekmo pred bližnjim svetovnim prvenstvom elitne skupine v Švici. Slovenci so Madžare, ki bodo tudi nastopili v Švici, premagali s 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

Za izbrance selektorja Eda Terglava je bil test edini pred domačimi navijači; potem ko so konec aprila na Poljskem odigrali tri tekme, jih za konec priprav v soboto v Celovcu čaka še obračun z Avstrijo, še enim tekmecem iz elitne skupine.

Selektor Edo Terglav je bi zadovoljen z zmago. FOTO: Blaž Samec

Terglav je priprave začel sredi aprila, konec aprila pa so sledile prve testne tekme, Slovenci so v Tychyju dvakrat igrali proti gostiteljem Poljakom ter enkrat zmagali (3:2) in enkrat izgubili (2:5), tretji dvoboj pa so odigrali proti Kazahstanu in klonili z 1:2.

Pred zadnjim delom priprav in zadnjima testnima tekmama je slovenski selektor že naredil prve reze v ekipi. Slovenski ekipi pa se je dan pred tekmo pridružil Matic Török, čakajo pa še na Jana Goličiča, oba sta imela med vsemi kandidati najdaljšo klubsko sezono. Poleg Töröka je igral pridružil še izkušeni Rok Tičar, ki je s Pustertalom igral finale regionalne lige ICE. Na Bledu pa je branil tudi prvi vratar Lukaš Horak, ki je bil dolgo poškodovan, v prvem delu priprav pa je delal po prilagojenem programu.

FOTO: Blaž Samec

Tokrat je Horak začel dvoboj. Madžari so ga sicer premagali v peti minuti, ko so spravili odbitek v mrežo, a je potem v nadaljevanju prvega dela Slovenija imela premoč. Ob igralcu več je z natančnim strelom izenačil Török v sedmi minuti, pozneje je imel še eno priložnost po hitrem prodoru, nevaren je bil še Tičar, Urban Podrekar pa je v 15. minuti zadel okvir gola.

Török je na začetku druge tretjine pobegnil v hiter protinapad in lepo zaposlil Marcela Mahkovca pred golom, ki mu ni bilo težko zadeti za vodstvo Slovenije. A so Madžari že tri minute pozneje po napaki Slovencev pred golom izenačili. V dokaj enakovredni predstavi je ob madžarski številčni prednosti nekajkrat dobro posredoval Horak, Robert Sabolič pa je imel v 37. minuti lepo priložnost, ko so Madžari pred vrati zapravili plošček, a je dvoboj dobil vratar Bence Balizs.

FOTO: Blaž Samec

V zadnji tretjini so si Madžari na hitro prislužili tri kazni, tudi dve hkrati, prednost 5-3 pa so Slovenci že po pol minute izkoristili, ko je še drugič na tekmi zadel Mahkovec. V tradicionalnem sosedskem obračunu je bilo tudi nekaj manjših pretepaških vložkov, tri zaporedne kazni so si prislužili tudi domači, tokrat je imela Slovenija minuto na ledu dva igralca manj, a je s trdno obrambo znala zadržati minimalno prednost do konca.

FOTO: Blaž Samec

Po zadnji testni tekmi v Celovcu v soboto bodo slovenski hokejisti v Švico odpotovali 12. maja; uvodna tekma na SP jih čaka 16. maja proti Češki, v predtekmovalni skupini B v Fribourgu so še reprezentance Kanade, Švedske, Danske, Slovaške, Norveške in Italije.