Hokejisti Olimpije pred polnim Tivolijem po podaljšku ugnali Salzburg

Petkov hokejski večer v tokrat skoraj povsem polnem Tivoliju je imel že popoldanski uvod, saj je bil na obisku v Ljubljani direktor lige ICE Christian Feichtinger. Ta je na novinarski konferenci pred tekmo pohvalil ljubljanski klub, ki je vse pomembnejši člen regionalnega tekmovanja.

Na ledu pa je današnja tekma spet ponudila posebno rivalstvo. Salzburg kot prvak zadnjih štirih sezon je že sicer dovolj velik magnet za ljubitelje hokeja, a v ljubljansko-solnograški hokejski zgodbi je še več kot desetletje in pol staro poglavje še iz časov prejšnjega tivolskega kluba, ki je bil nekoč na pragu zmage v ligi, pa je po administrativni napaki in odločitvi vodstva tekmovanja ostal praznih rok. Navijači v Tivoliju tega niso pozabili, zato je gostovanje Salzburga v Ljubljani vselej vroče.

Za nameček pa je sedanji strateg zmajev Ben Cooper pred prihodom v Ljubljano kot pomočnik delal prav v Salzburgu.

T. J. Brennan je bil strelec zmagovitega zadetka v podaljšku. FOTO: HK Olimpija

Začetek je bil sicer boljši za goste. Ti so imeli v uvodu terensko premoč, priložnosti pa so tudi izkoriščali, za oba gola v prvi tretjini je imel zasluge Mario Huber. Prvič po hitrem protinapadu, drugič pa je odbiti plošček iz bližine pospravil v gol.

A so tudi domači imeli nekaj priložnosti, sredi tretjine je bil nevaren Marly Quince, potem pa je ta igralec natančno podal izza gola, Rok Kapel pa je znižal zaostanek v 19. minuti.

V nadaljevanju so domači po izdelani akciji in strelu Bineta Mašiča hitro izenačili, potem pa imeli še dva »power playa«, ko so zelo pritiskali in tekmecev niso pustili iz obrambne tretjine, a niso zadeli. Sledilo je obdobje premoči gostov, takrat pa je Ljubljančane reševal vratar Lukaš Horak z več odličnimi obrambami.

V Tivoliju se vedno zbere veliko hokejskih navdušencev. FOTO: Delo

Gol Žige Panceta v 51. minuti, ko je po prodoru v drugem poskusu le matiral vratarja Salzburga, se je dolgo zdel gol odločitve. Domači so zdržali pritisk Salzburga, a so potem prejeli gol v 58. minuti, ko so nasprotniki že tvegali brez vratarja.

Toda kar so zmaji zapravili v rednem delu, so si povrnili že po 11 sekundah podaljška. Natančno podajo Nicolaija Meyerja je s prav tako natančnim strelom izkoristil TJ Brennan in poskrbel za veliko slavje pod Rožnikom.

Naslednjo tekmo bodo Ljubljančani igrali v nedeljo, ko bodo v Feldkirchu gostovali pri ekipi Pioneers Voralrberg.