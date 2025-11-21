Hokejisti Olimpije z zmago v Beljaku na vrhu regionalne lige

Ljubljanski hokejisti so si po manjši krizi, ko so izgubili dve od treh zadnjih tekem, danes s prigarano zmago v Beljaku spet priborili vrh lestvice regionalne lige. Na prvem mestu so zamenjali Pustertal, ki je bil danes prost, v prejšnjem krogu pa je izgubil. Ljubljančani imajo zdaj 40 točk, Južnotirolci pa eno manj.

Pot do uspeha na drugi strani Karavank pa je bila trda. Domači so imeli precejšnjo terensko premoč, še posebej očitna je bila ta v drugi tretjini, ko je bilo razmerje strelov kar 25-12.

A so imeli Ljubljančani v svojih vrstah tudi danes izjemno razpoloženega vratarja, Luka Kolin se je izkazal s številnimi obrambami in spravljal v obup koroške napadalce. Na koncu je 21-letni slovenski vratar zbral kar 51 obramb.

Prav v tej drugi tretjini, ko so Beljačani najbolj pritiskali, pa so gosti postavili temelje za zmago. Povedli so sicer domači v 26. minuti, vendar so nato zmaji praktično vsako napako tekmecev izkoristili za zadetek.

Prvega je dosegel Nicolai Meyer, drugega sta pripravila mlada aduta Ljubljančanov Miha Beričič in strelec Žiga Mehle, piko na i je pred koncem te tretjine postavil še izkušeni Žiga Pance.

Čeprav so imeli gosti trdno vodstvo, so morali zdržati še zadnjo tretjino. Beljak je še enkrat zapretil in znižal v 50. minuti, potem pa imel pet minut pred koncem še zadnji »power play«. Ljubljančani so vse to zdržali, tudi poskus domačih brez vratarja, ter domov odnesli vse tri točke.

Ta teden čaka zmaje še ena tekma v gosteh, v nedeljo bodo igrali proti desetouvrščenemu Linzu, naslednji pa se ljubiteljem hokeja v Ljubljani obeta domači trojček: v sredo bo v Ljubljani gostoval Pustertal, v petek Gradec, v nedeljo pa se bo prvič v Tivoliju predstavil še novinec v ligi, madžarski Ferencvaros.