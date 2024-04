Holderju uvod sezone, Žagar v ozadju

Avstralec Jack Holder je zmagal na uvodni preizkušnji letošnje sezone svetovnega prvenstva v spidveju v hrvaškem Goričanu. Za dvojno avstralsko slavje je z drugim mesto poskrbel izkušeni Jason Doyle, tretji je bil aktualni svetovni podprvak Fredrik Lindgren iz Švedske. Slovenec Matej Žagar je končal na 15. mestu.

Na prvi postaje sezone je nastopil najboljši slovenski dirkač Žagar, ki je v Goričanu dirkal s povabilom prireditelja. V petih nastopih je zbral 4 točke in končal na 15. mestu brez polfinala. V seštevku SP mu bo to prineslo dve točki. Leta 2022 je prišel do polfinala, lani mu to ni uspelo in je bil 16.

Nekoč stalni član elitne konkurence, ki je na 128 dirkah SP 23-krat nastopil v finalu in petkrat zmagal, tudi v tej sezoni ni med 15 dirkači, ki nastopajo na vseh dirkah. Na svojo priložnost je tokrat čakal tudi prva stezna rezerva Matic Ivačič, slovenski državni prvak, a priložnosti za vožnjo ni dobil.

Žagar je bil v vožnjah enkrat drugi ter po dvakrat tretji in zadnji, četrti. Še najbližje zmagi, pred kar lepim številom slovenskih navijačev v bližini slovenske meje, je bil v svojem drugem nastopu, ko je vodil ob koncu prvega kroga, a je nato bila dirka zaradi padca Latvijca Andžejsa Lebedevsa prekinjena, v ponovitvi vožnje z le dvema voznikoma je bil Žagar nato drugi.

V velikem finalu uvodne preizkušnje sezone je slavil Holder, ki je v svojem šestem finalu v karieri dočakal premierno zmago. Avstralec je blestel skozi celoten veter, najboljši je bil že po rednem delu dirke, tudi v polfinalu je bil suveren. V finalu je dirkal še štirikratni svetovni prvak in branilec naslova, Poljak Bartosz Zmarzlik, in bil četrti.

Letonja sezona ima sicer 11 postaj. Dirkači bodo maja nastopili v Varšavi in nemškem Landshutu, junija bodo dirke v Pragi, švedski Målilli in poljskem Gorzowu, avgusta v Cardiffu in Vroclavu, sezona pa se bo končala septembra z dirkami v Rigi, danskem Vojensu in zadnji v poljskem Torunu.