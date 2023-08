Horvatova v finišu do polfinala, Ratejeva razočarana

Slovenska rekorderka Anita Horvat je bila tretja v prvem krogu teka na 800 m v peti skupini in se je po mestih zanesljivo uvrstila v petkov polfinale na svetovnem prvenstvu v Budimpešti. S časom 2:00,06 je dosegla 15. izid. Martina Ratej pa je izpadla v kvalifikacijah meta kopja, v prvi skupini je bila s 54,41 metra 18., zadnja.

»Cilj je bil, da pridem med prve tri v skupini, pred tekmo sem si celo želela zmago. Ampak naredila sem veliko napak, bila sem celo zaprta v skupini med tekom in sem se morala ves čas reševati. Toda cilj je izpolnjen, v polfinalu pa bo nova zgodba. Sem v odlični formi. A tek je bil daleč od idealnega, od spotikanja, menjanja ritma, teka po tretji progi, bilo je skoraj vse, kar se lahko zalomi. Časa za regeneracijo pa imam dovolj,« je po prvem nastopu povedala Horvatova.

Šestindvajsetletnica je bila marca na dvoranskem EP srebrna in lani na SP v finalu, zato je pred odhodom v madžarsko prestolnico napovedala boj za odličje. V kvalifikacijah je tekla v peti od sedmih skupin in bila pred SP deseta na svetovni lestvici. Višje, tri mesta, je bila v skupini le Britanka Jemma Reekie, peta na lanskem EP, a so bile tudi ostale udeleženke slovenski rekorderki na 400 m blizu po času.

Anita Horvat se je znašla zaprta v gneči. FOTO: Alina Smutko/ Reuters

Iz posameznih skupin so v polfinale napredovale le prve ter še tri najhitrejše po času. Že prve štiri skupine so bile za kvalifikacije presenetljivo hitre. Horvat je s petega mesta po prvi polovici tekme prišla potem na četrto in tretje, na čelu je bila Reekie. Pred ciljno ravnino je Slovenka znova nazadovala na peto mesto ter po finišu prišla na končno tretje za zanesljivo uvrstitev v nadaljevanje tekmovanja.

»Začela sem malo prepočasi, skušala sem najti pot iz skupine in s prve steze, a so bile tedaj najboljše že na položajih na zunanji strani. Vmes sem se tudi spotaknila. Tako me je 150 m pred ciljem švicarska tekačica zaprla in upočasnila. Morala sem jo prehiteti, vodilne pa so bile že daleč pred mano. Pomislila sem že, da bi se najraje vdala. A se nisem in sem jih lovila, vedela sem, da sem veliko hitrejša od njih v finišu in sem šla na vso moč v zaključni del. Vsi teki so bili zelo hitri, vsi pod dvema minutama, zagotovo bo v polfinalu še hitrejše,« je dodala Horvatova.

Ratejeva še sanja o Parizu 2024

Na drugi strani je bila razočarana 41-letna Martina Ratej. S petim mestom je bila tretja najboljša v slovenski reprezentanci na lanskem EP, četrta in najbližje odličja doslej pa je bila na EP v Berlinu leta 2018.

Martina Ratej si je obetala boljši nastop. FOTO: Kai Pfaffenbach/ Reuters

Kvalifikacije pa je začela zelo slabo, s 54,41 m je bila po prvi seriji skupine A zadnja in je tam tudi ostala. Po neveljavnem drugem poskusu tudi v tretjem s 53,35 m ni izboljšala svojega uvodnega dosežka. Za pet metrov in pol je zaostala za svojim izidom sezone (60,52 m).

»Razočarana sem, želela sem si nastop v finalu. Daljava za finale je bila dosegljiva, ampak za kaj takega nisem pripravljena. Tehnično zaleta nisem odtekla dobro, dvakrat sem popravljala zalet in nisem prišla na korak. Moja želja je, da bi še nastopila na olimpijskih igrah naslednje leto, vendar se bom morala za kaj takega bolje pripraviti. Ne moreš vsega nadoknaditi v zadnjem mesecu pred tekmovanjem,« je povedala Ratejeva.

Tina Šutej po odličje

Danes ob 19.30 bo v finalu skoka s palico nastopila Tina Šutej. Po kvalifikacijah, v katerih je skočila samodejno kvalifikacijsko normo za finale (4,65 m), je povedala, da se bo borila za odličje.