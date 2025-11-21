Hrvaška ima novo olimpijsko medaljo, odločena je za zeleno mizo

Hrvaški rokoborec Ivan Huklek je več kot štiri leta po olimpijskih igrah v Tokiu osvojil bronasto kolajno, potem ko je Športno arbitražno sodišče (CAS) v petek zavrnilo pritožbo srbskega predstavnika Zuraba Datunašvilija, ki je bil diskvalificiran zaradi večkratnih kršitev protidopinških pravil.

Huklek je v Tokiu v kategoriji do 87 kg izgubil tekmo za bronasto medaljo proti Datunašviliju, a je bilo kasneje ugotovljeno, da je srbski rokoborec gruzijskih korenin maja leta 2021, dva meseca pred olimpijskimi igrami v Tokiu, manipuliral z oddajo vzorca urina za kontrolo.

Poleg tega je Datunašvili pred samimi igrami na Japonskem ponaredil tudi razlog za izpustitev protidopniške kontrole januarja 2022. CAS je Srba že lani suspendiral za pet let in mu za nameček izbrisal vse rezultate med majem 2021 in aprilom 2023. Olimpijske igre v Tokiu so potekale poleti leta 2021, kar pomeni, da je bil njegov rezultat razveljavljen.

Datunašvili se je na odločitev sicer pritožil, a so odgovorni organi njegovo pritožbo tudi uradno zavrnili. Huklek je tako naposled vendarle dobil olimpijsko medaljo, ta pa je tako okrog njegovega vratu prišla dobra štiri leta prepozno.