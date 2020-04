Hrvaška vlada namenila dodatnih 5,3 milijona evrov za športnike

Hrvaški državni urad za šport je potrdil dodatno nepovratno denarno pomoč za hrvaški šport v višini 40 milijonov kun (5,3 milijona evrov). Do te dodatne državne pomoči bodo po novem upravičeni tudi nekateri drugi subjekti kot doslej, že prej sprejeta pomoč pa ostane enaka.

Mesečno po 530 evrov na športnika

Hrvaška vlada je že prej priskočila na pomoč vrhunskemu športu, tokratni sveženj denarne pomoči zajema tudi nekatere organizacije, ki se ukvarjajo z rekreativno dejavnostjo. Vlada bo zaposlenim v športu namenila po 3250 kun (430 evrov) za mesec marec, za meseca april in maj pa po 4000 kun mesečno (530 evrov).



Športna društva ali druge športne organizacije bodo lahko zaprosili za pomoč največ desetim zaposlenim, pri čemer bodo morali prej dokazati, da so solventni v trenutku oddaje vloge za nepovratno denarno pomoč. Organizacija, ki bo zaprosila za denarno pomoč za svoje zaposlene, bo morala imeti sklenjeno pogodbo s tem(i) zaposlenim(i) najpozneje na dan 19. marec letos.