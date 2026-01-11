Hrvaške barakude napolnile mrežo Slovencev

Slovenska vaterpolska reprezentanca je na uvodni tekmi evropskega prvenstva v Beogradu izgubila proti Hrvaški s 4:20 (1:3, 1:5, 1:7, 1:5).

Slovenci niso bili kos vaterpolskim velikanom iz Hrvaške, ki so glavni pretendenti za prvo mesto tudi na letošnjem celinskem tekmovanju v Srbiji. Izbranci črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Mirka Vičevića so na obračunu proti olimpijskim prvakom iz Londona 2012, trikratnim svetovnim prvakom iz Melbourna 2007, Budimpešte 2017 in Dohe 2024 ter dvakratnim evropskim prvakom iz Zagreba 2010 in Splita 2022, če se naštejejo le odličja najbolj žlahtnega leska, doživeli pričakovano visok poraz.

Za Slovence so na uvodnem dvoboju v srbski prestolnici zadeli Matija Bernard Čanč, Nace Štromajer, Enej Potočnik in Jaša Kadivec, medtem ko je vratar Jure Beton ubranil pet strelov.

Pri barakudah, kot pravijo Hrvatom, je bil najučinkovitejši Zvonimir Butić s štirimi zadetki, vratar Marko Bijač pa je zaustavil sedem slovenskih strelov.

Slovenija bo naslednjo tekmo igrala v torek, ko se bo ob 15.30 pomerila z Grčijo, v četrtek pa jo v okviru skupine B ob 18. uri čaka še tekma proti Gruziji. Po tri najboljše reprezentance iz vseh štirih skupin se bodo uvrstile v glavni del tekmovanja, zadnjeuvrščene pa bodo nastopile v tekmah za razvrstitev od 13. do 16. mesta.