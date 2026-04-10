  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Hrvaške ceste nesrečne za vodilna v svetovnem prvenstvu, najbolj se smeji Fincu

Po drugem dnevu nam najbližjega relija za svetovno prvenstvo (WRC) je v vodstvu Finec Sami Pajari. Vodilna voznika v svetovnem prvenstvu odstopila.
Sami Pajari je srečno prišel v cilj in vodi po petkovem sporedu na Hrvaškem. Glavna favorita odstopila. FOTO: Toyota Gazoo Racing
Galerija
M. Ru., STA
10. 4. 2026 | 21:18
1:55
A+A-

Finski voznik Sami Pajari (Toyota Yaris) po prvem dnevu in osmih hitrostnih preizkušnjah, ki so potekale na cestah Istrske in Primorsko-goranske županije, vodi v skupnem seštevku relija po Hrvaški. Njegova prednost pred drugouvrščenim Belgijcem Thierryjem Neuvilleom (Hyundai i20) pa znaša 13,7 sekunde.

image_alt
Če ne posluša mame, zletita s ceste

Pajari je izkoristil dejstvo, da je vodilni v svetovnem prvenstvu, Valižan Elfyn Evans (Toyota Yaris), v tretji hitrostni preizkušnji moral odstopiti. Evans in njegov sovoznik Scott Martin sta jo odnesla brez poškodb, v času nesreče pa sta bila vodilna na reliju Hrvaška, piše hrvaška tiskovna agencija Hina.

V tej hitrostni preizkušnji je Pajari prevzel vodstvo v skupnem seštevku in ga obdržal do konca prvega dne. Poleg Evansa je moral danes v prvi etapi odstopiti tudi Šved Oliver Solberg (Toyota Yaris), drugi v seštevku SP v reliju.

Takšen razplet ustreza japonskemu vozniku Takamotu Katsuti (Toyota Yaris), ki je po prvem dnevu na tretjem mestu, 14,6 sekunde za vodilnim Pajarijem. Po prvih treh relijih sezone je Katsuta na tretjem mestu v SP, točke na hrvaških cestah pa bi mu lahko prinesle vodilni položaj. V soboto je na sporedu osem novih hitrostnih preizkušenj, ki bodo potekale na cestah Karlovca in Primorsko-goranske županije.

Edini slovenski predstavnik Mitja Klemenčič (Škoda Fabia R2) je pred zadnjim dnem relija 34. 

Več iz teme

reliSPSami PajariMitja Klemenčič

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Jakov Fak se je odločil glede nadaljevanja kariere

Najboljši slovenski biatlonec v zgodovini se je leta 2025 na Pokljuki poslovil od domačih navijačev. Kako se je odločil po s poškodbo zaznamovani sezoni?
10. 4. 2026 | 20:01
Preberite več
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo