Hrvaške ceste nesrečne za vodilna v svetovnem prvenstvu, najbolj se smeji Fincu

Finski voznik Sami Pajari (Toyota Yaris) po prvem dnevu in osmih hitrostnih preizkušnjah, ki so potekale na cestah Istrske in Primorsko-goranske županije, vodi v skupnem seštevku relija po Hrvaški. Njegova prednost pred drugouvrščenim Belgijcem Thierryjem Neuvilleom (Hyundai i20) pa znaša 13,7 sekunde.

Pajari je izkoristil dejstvo, da je vodilni v svetovnem prvenstvu, Valižan Elfyn Evans (Toyota Yaris), v tretji hitrostni preizkušnji moral odstopiti. Evans in njegov sovoznik Scott Martin sta jo odnesla brez poškodb, v času nesreče pa sta bila vodilna na reliju Hrvaška, piše hrvaška tiskovna agencija Hina.

V tej hitrostni preizkušnji je Pajari prevzel vodstvo v skupnem seštevku in ga obdržal do konca prvega dne. Poleg Evansa je moral danes v prvi etapi odstopiti tudi Šved Oliver Solberg (Toyota Yaris), drugi v seštevku SP v reliju.

Takšen razplet ustreza japonskemu vozniku Takamotu Katsuti (Toyota Yaris), ki je po prvem dnevu na tretjem mestu, 14,6 sekunde za vodilnim Pajarijem. Po prvih treh relijih sezone je Katsuta na tretjem mestu v SP, točke na hrvaških cestah pa bi mu lahko prinesle vodilni položaj. V soboto je na sporedu osem novih hitrostnih preizkušenj, ki bodo potekale na cestah Karlovca in Primorsko-goranske županije.

Edini slovenski predstavnik Mitja Klemenčič (Škoda Fabia R2) je pred zadnjim dnem relija 34.