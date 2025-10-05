Hud padec svetovnega prvaka, prva poročila so spodbudna

Dirko svetovnega prvenstva v motociklizmu za VN Indonezije na Lomboku je zaznamoval grd padec Marca Marqueza. Sveže okronani svetovni prvak je že v prvem krogu trčil z Marcom Bezzecchijem in končal v pesku. Španec si je poškodoval desno ramo, a po prvih zdravniških pregledih zlomov ni, utrpel naj bi natrgane vezi v predelu ključnice. “V vsem hudem je tudi nekaj dobrega,” je za DAZN povedal Marquez.

Oba dirkača Ducatijeve tovarniške ekipe sta dirko končala brez uvrstitve. Poleg Bezzecchija je odstopil tudi Francesco Bagnaia, ki je v devetem krogu zdrsnil s proge. Po zmagi prejšnji teden v Motegiju se je tokrat vozil povsem v ozadju, težave pa je imel že na treningih in v kvalifikacijah.

V ospredju je dirko od starta do cilja nadzoroval novinec Fermin Aldeguer. Dvajsetletni Španec je s premočnim ritmom onemogočil konkurenco in si s suvereno predstavo privozil prvo zmago v kraljevem razredu. “To je velika zmaga za vse nas. V ekipi trdo delamo in ta uspeh nam daje nov zagon,” je povedal Aldeguer, ki je bil že dan prej drugi v sprinterski preizkušnji.

FOTO: Sonny Tumbelaka/AFP

Bolj izenačen je bil boj za drugo mesto. Pedro Acosta in Alex Marquez sta se menjavala v vlogi zasledovalca, na koncu je bil hitrejši Acosta, ki je zaostal sedem sekund za zmagovalcem. “Popravili smo veliko stvari v drugem sektorju in zadovoljni smo s stopničkami,” je po dirki povedal mladi Španec. Marquez je dirko končal na tretjem mestu.

V skupnem seštevku ni sprememb. Marc Marquez ostaja trdno na vrhu s 545 točkami, sledita mu Alex Marquez s 362 in Bagnaia z 274. Naslednja postaja svetovnega prvenstva bo dirka na Phillip Islandu v Avstraliji čez dva tedna.