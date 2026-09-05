Hud udarec za Lylesa: olimpijski prvak tik pred Budimpešto sklenil sezono

Olimpijski prvak v teku na 100 metrov Noah Lyles je zaradi ponovnih težav s poškodbo predčasno končal sezono 2026. Ameriški sprinterski zvezdnik tako prihodnji konec tedna ne bo nastopil na premierni izvedbi tekmovanja World Athletics Ultimate Championship v Budimpešti.

»Žal moram z vami deliti manj prijetno novico. S trenerjem sva se odločila, da končava sezono 2026,« je Lyles sporočil v objavi na Instagramu.

Devetindvajsetletnik je še julija kazal odlično formo. Na ameriškem državnem prvenstvu v New Yorku je na 100 metrov zmagal s časom 9,79 sekunde, s čimer je izenačil osebni rekord in takrat postavil najboljši izid sezone na svetu.

Po odličnem nastopu so se začele težave

Težave so se pojavile ob koncu istega prvenstva. Lyles je v finalu teka na 200 metrov močno upočasnil in sprva dejal, da ga je ustavil krč v zadnji stegenski mišici. Poznejši pregledi pa so pokazali manjšo mišično poškodbo.

»Položaj je bil precej zapleten. Mislila sva, da bo vse preprosto. Po ameriškem prvenstvu sva ugotovila, da gre za manjšo mišično poškodbo in rehabilitacija je sprva potekala zelo dobro,« je pojasnil Lyles.

Toda začetni optimizem ni trajal dolgo. Med rehabilitacijo so se pojavili novi zapleti.

»Poškodba je povzročila, da so se znova pojavile oziroma poslabšale še nekatere druge težave. Zaradi tega sem težko nadaljeval treninge, zato sva se odločila, da sezono končava,« je še dejal.

Misli že pri Los Angelesu

Lyles je poudaril, da odločitev sprejema predvsem z mislijo na prihodnji dve sezoni.

»Pripravljam se na leti 2027 in 2028, ki bosta zame izjemno pomembni.«

Svetovno prvenstvo leta 2027 bo v Pekingu, leto pozneje pa Lylesa čaka še precej večji cilj – domače olimpijske igre v Los Angelesu.

Američan, štirikratni svetovni prvak na 200 metrov in olimpijski prvak na 100 metrov, bo kljub odpovedi odpotoval v Budimpešto. Na novem tekmovanju bo prisoten v drugačni vlogi, saj je že pred tem sodeloval tudi pri promociji in oblikovanju dogodka.