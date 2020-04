Huda kazen za Italijana

Ljubljana – Zdaj je uradno: Andreo Iannoneja, ki je v začetku lanskega novembra padel na dopinški kontroli, so pristojni pri Mednarodni motociklistični zvezi (FIM) kaznovali z 18-mesečno prepovedjo nastopanja. To pomeni, da »nori Joe«, kakor se je tudi glasil njegov vzdevek, ne bo smel dirkati vse do 16. junija leta 2021.



V vzorcu, ki so ga 30-letnemu Italijanu odvzeli med vikendom za veliko nagrado Malezije za svetovno prvenstvo v razredu motoGP, so odkrili sledi anaboličnega steroida drostanolona, ki je na seznamu prepovedanih sredstev tako pri FIM kot tudi pri protidopinški agenciji WADA. Iannone bo zaradi kazni prisilno »počival« 18 mesecev, torej do sredine sezone 2021. Pi tem ne gre prezreti, da mu bo konec letošnjega leta potekla pogodba z Aprilio.



Italijanski motorist, ki se lahko v kraljevski kategoriji pohvali tudi z zmago (z Ducatijem leta 2016 v Spielbergu), je sicer v lanski sezoni osvojil 43 točk, s katerimi je v skupni razvrstitvi motoGP zasedel 16. mesto. Na odločitev odgovornih pri FIM se lahko Iannone pritoži v 21 dneh.