Huda kazen za nemškega boksarskega šampiona, po rodu iz BiH

Ljubljana – Nekdanjega nemškega boksarskega šampiona Felixa Sturma, čigar korenine izvirajo iz BiH (njegovo pravo ime je Adnan Ćatić), je doletela huda kazen. Zaradi davčne utaje ga je namreč okrožno sodišče v Kölnu obsodilo na tri leta zapora.



Svetovni prvak v amaterskem oziroma olimpijskem boksu iz Tampereja 2000, ki je bil zelo uspešen tudi v poklicnem ringu, v katerem si je v srednji kategoriji izbojeval šampionske pasove združenj WBO WBA in IBF, je namreč v letih 2008–2010 in 2013 utajil približno milijon evrov.



A to še ni vse; 41-letnega Nemca, ki je luč sveta ugledal v Leverkusnu, so za nameček obsodili tudi zaradi jemanja prepovedanih poživil. V pripravah za zadnji dvoboj, ki ga je 20. februarja leta 2016 dobil proti Rusu Fjodorju Čudinovu in osvojil naslov svetovnega prvaka po različici WBA, si je pomagal s stanozololom.



»Za nas ni nobenega dvoma; Sturm je zavestno in načrtno posegel po stanozololu. S tem si je prislužil obtožbo namerne povzročitve telesne poškodbe. Pri boksu so vedno telesne poškodbe. Felix je zadal tekmecu več močnih udarcev in mu z njimi povzročil bolečine,« je pojasnil sodnik Marc Hoffmann in pripomnil: »Ko smo na koncu staknili glave in se vprašali, ali bi bila pogojna kazen dovolj, smo po temeljitem razmisleku prišli do jasnega odgovora: Ne!«



Sturm, ki je pred šestnajstimi leti v Las Vegasu boksal tudi z ameriškim zvezdnikom Oscarjem De La Hoyo in izgubil po spornem sodniškem točkovanju, je med postopkom že osem mesecev presedel v preiskovalnem zaporu, potem ko so ga policisti aprila lani prijeli na (športnem) sejmu FIBO. Malo pred božičem se je vrnil na prostost, potem ko je plačal kavcijo v višini 300.000 evrov.