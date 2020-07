Hude obtožbe zoper Tysona Furyja

Ljubljana – Britanski boksarski zvezdnik Tyson Fury (30 zmag, 21 s k. o., 1 neodločen izid) si je s prepričljivo zmago nad Američanom Deontayjem Wilderjem (42 zmag, 41 s k. o., 1 neodločen izid, 1 poraz) pred dobrimi štirimi meseci v Las Vegasu izbojeval naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji po različici WBC. Poraženi šampion se je že takrat izgovarjal na vse mogoče, zdaj so iz njegovega tabora priletele nove hude obtožbe zoper »Ciganskega kralja«.



Furyja namreč obtožujejo, da si je pomagal s predelanimi rokavicami. Deontayjevemu bratu Marsellosu Wilderju, prav tako boksarju, ki ima v svoji statistiki pet zmag (2 s k. o.) in dva poraza, so namreč padle v oči nenavadne izbokline na Tysonovih rokavicah. To naj bi po njegovem kazalo na to, da jih je dal predelati z namenom, da bi povečal moč in učinkovitost svojih udarcev.



Britanski šampion je nemudoma zanikal vse obtožbe. »To je navadno sranje! Edino, kar sta zadeli Deontayja, sta bili moji težki roki!« je v svojem slogu prek družbenih omrežij zarohnel Fury in pribil, da sta bila, ko so mu pred dvobojem obvijali pesti, v njegovi slačilnici navzoča tako Wilderjev trener Jay Deas kot tudi predstavnik lasvegaške športne komisije. »Če bi naredil kaj v nasprotju s pravili, bi morali že takrat opaziti,« je še dejal 31-letni Britanec, ki se bo najverjetneje še letos – predvidoma decembra – tretjič pomeril z Wilderjem.