Igralcem zdravje vseeno še pomembnejše od samega zaslužka

Ljubljana - Po predčasno končani pretekli sezoni se slovenski moški in ženski odbojkarski ligaški ples ta konec tedna spet udejanja na športnem zemljevidu. Izdatno okrepljena državni prvak ACH Volley in Calcit Volley iz Kamnika pri fantih obetata vrhunsko odbojko za prvenstvene točke in državno krono, tudi predsednik ljubljanskega kluba Rasto Oderlap ve, da bo sezona zahtevna in izziv za oranžne zmaje. Pravite, da ste za novo tekmovalno obdobje sestavili morebiti celo najmočnejšo ekipo v zadnjih desetih letih. Torej ste kadrovsko zadovoljni z rešitvami na vseh igralnih mestih?»Menim, da so vsa odlično zapolnjena, ne le pri ...