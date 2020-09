Igre bodo, če bomo veslali v isto smer

Tokio

FOTO: Kim Kyung-Hoon/Reuters

Tour kot zgled

- Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), ki je nedavno obiskal Slovenijo, je izrekel spodbudne besede o izvedbi olimpijskih iger v Tokiu prihodnje leto.»Vidimo, da se šport vrača. Počasi, ampak zanesljivo. To nam dokazuje, da lahko svet organizira vrhunske športne dogodke tudi brez odkritja cepiva zoper covid-19,« je Bach povedal na video sestanku delegacije Moka z japonskimi politiki in prireditelji iger, ki je bil odprt za javnost.Bachov optimizem se stopnjuje. »Imamo tudi zelo spodbudne novice glede razvoja cepiva,« pravi Nemec, ki se je pred tem po telefonu slišal z japonskim premierjem. »Vsi, Mok in Tokio, smo na istem čolnu. Zdaj je pomembno, da vsi veslamo v isto smer,« je še dejal prvi mož svetovne olimpijske družine.Bach je dodal, da je nedavna dirka po Franciji, na kateri sta dvojno zmagoslavje doseglain, lahko zgled.Tokijske igre so po novem na sporedu od 23. julija do 8. avgusta 2021. Prepričan sem, da bomo pripravili te olimpijske igre, ki bodo zgodovinske zaradi različnih dejavnikov, obenem bodo tudi zelo uspešne in do tega uspeha bomo prišli skupaj,« je prepričan Bach.