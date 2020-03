Igre v Tokiu ostajajo v igri

Lozana

Na OI bi lahko nastopilo več športnikov, če ne bo mogoče izvesti kvalifikacij. FOTO: AFP

Več udeležencev, če ne bo kvalifikacij

- Mednarodni olimpijski komite (Mok) se je danes prek videokonference sestal z deležniki v zvezi z olimpijskimi igrami v Tokiu ter v uradni izjavi za javnost sporočil, da za zdaj nima smisla sprejeti drastičnih odločitev glede iger, ki bi se po prvotnem sporedu morale začeti 24. julija in trajati do 9. avgusta.Predsednik Mokabo v naslednjih dneh opravil pogovore še z nacionalnimi komiteji, predstavniki športnikov, Mednarodno paralimpijsko zvezo (IPC) ter z mednarodnimi panožnimi zvezami.Izvršni odbor Moka torej ni sprejel nobene drastične odločitve, je pa deležnike in vse ostale, ki sodelujejo v pripravah za olimpijske igre, prosil, da storijo vse, da zajezijo morebitno nadaljnje širjenje novega koronavirusa, ki je ohromil svet športa.»Bolezen covid-19 vpliva tudi na priprave za olimpijske igre v Tokiu, položaj pa se spreminja iz dneva v dan,« so sporočili in dodali, da so še vedno odločeni, da v naslednjih štirih mesecih ne bodo potrebni drastični prijemi v boju za nemoteno izvedbo olimpijskih iger ter da vse ostale špekulacije in predvidevanja zgolj škodijo normalnemu spoprijemanju z edinstvenimi težavami pred tako velikim dogodkom.Mok še naprej spodbuja športnike, da se v zavetjih svojih domov po najboljših močeh pripravljajo na olimpijske igre. V naslednjih dneh se bodo tako organizatorji kot vodstvo Moka pogovarjali s predstavniki športnikov, ki bodo lahko izrazili svoje pomisleke glede položaja v svetu zaradi pandemije novega koronavirusa.Obenem se zavedajo, da imajo nekateri težave pri trenažnem procesu, mnoge panoge pa ne morejo zagotoviti kvalifikacijskih tekem (v tem trenutku je 57 odstotkov športnikov že kvalificiranih za nastop na OI), zaradi česar bodo v naslednjih mesecih pokazali zvrhano mero solidarnosti in vključenosti, ki krasita olimpijski duh.Mok ima zato pripravljene ukrepe, s katerimi bi lahko določili preostale potnike v Tokio. Zaradi izrednih razmer pa ni izključeno niti povečanje števila udeležencev v posamičnih panogah. V začetku aprila pa bodo pri MOku pripravili revizijo kvalifikacijskih sistemov.