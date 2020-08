Igrivost spojila prekinjene družbene niti metropole

Ljubljana

Vračanje v formo

Nejc Zemljak se je razveselil ponovnega igranja v mednarodni konkurenci. FOTO: Aleš Oblak

Uigranost prednost

V četrtfinalu bo na sporedu tudi lanska ponovitev slovenskega finala, zmagovalca iz leta 2019 Boženk in Jakopin se bosta soočila z Zemljakom in Pokeršnikom.

Vročinski pekel

Monika Potokar se je iz dvoranske odbojke preselila na odprto in mivko, a je v teh dneh tam zelo vroče. FOTO: Aleš Oblak

- Svet je začetni udarec poslal v nasprotno polje, korona je organizirala napad, a na mreži jo je ustavil trden globalni blok. Ko bi tako bilo ne le v športnem oziroma odbojkarskem svetu, temveč na splošno, žilavega tekmeca se le s skupnimi napori lahko prisili v predajo.Zaradi mednarodne zapletenosti nastopa udeležencev iz držav, ki so bolj ali manj varne pred virusnim vragom, je bila priprava turnirja svetovne serije v odbojki na mivki v Ljubljani zahteven zalogaj.Je pa prebil led, je prvo internacionalno tekmovanje po izbruhu virusa na stari celini.»Še toliko bolj ponosni smo, da nam je z veliko truda in odrekanja uspelo pripraviti ta mednarodni turnir. Upoštevamo vse protokole, domače zahteve in tudi evropske zveze, ki ima glede covida-19 zelo stroga pravila. Tudi obvezno testiranje,« opozarja generalni sekretar Odbojkarske zveze SlovenijeDomača krovna organizacija je pred korono razmišljala o kakovostno še za stopnjo višji ravni tekmovanja, torej s prilepko dve zvezdi, a zaradi zdravstvene krize, trpijo tudi finance, je denarno težko zaokrožiti vse detajle v zgodbo višjega ranga brez kakršnih koli težav. Po uvodnem delu tekmovanja in uspešnosti dvojic je že na dlani, da bosta v enem od drevišnjih četrtfinalnih dvobojev nastopila tudi slovenska državna prvakain»Za vse nas je turnir precejšnja neznanka, saj potem, ko smo videli, da je svetovna serija prekinjena, nismo veliko trenirali. Vsi igralci, s katerimi sem bil v stiku, so veliko počivali in se zdaj le počasi vračajo v formo. A prepričan sem, da bomo gledali dobro odbojko, je omenil Zemljak.»Najina prednost z Janom je gotovo ta, da se zelo dobro poznava in sva že uigrana. A po drugi strani se je na državnem prvenstvu pretekli teden v Kranju kljub zmagi pokazalo, da je treba popraviti še veliko stvari. Vsako tekmo si želiš odigrati na najvišji možni ravni, a glede na položaj kakšnih posebnih pričakovanj resnično ne moreš imeti. Bo pa vsekakor lepo spet tekmovalno igrati,« je dodal.V četrtfinale so se sicer že uvrstili tudi prva nosilca, Avstrijca(ta je na športni poti trikrat nastopil na olimpijskih igrah, dvakrat bil evropski prvak in enkrat svetovni podprvak) in, druga nosilca, njuna rojakain, in tretje postavljena ItalijanainUvrstitev v četrtfinale jeinterin, slednja sta ugnalain, uspela v petkovih večernih repasažih. V dvobojih osmih najboljših dvojic bo na sporedu tudi lanska ponovitev slovenskega finala, zmagovalca iz leta 2019 Boženk in Jakopin se bosta soočila z Zemljakom in Pokeršnikom.Pri slovenskih dekletih plažne odbojke sta prva domača adutinji za visoko mesto nacionalni šampionkiin»Po zmagi na državnem prvenstvu sva veliko bolj samozavestni. To bi nama lahko šlo v prid, sicer pa si želim, da bi vsako tekmo odigrali kar najbolje, kot sva pač v tem trenutku sposobni.Tekmic ne poznam prav podrobno, saj odbojke na mivki ne spremljam veliko, a se bom nadvse potrudila, da bom na vsakem dvoboju dala kar največ iz sebe. Še posebej, ker bomo igrali pred domačimi gledalci,« je razmišljala Monika Potokar, sicer uveljavljena dvoranska odbojkarica. Dvorana gor ali dol, v zdajšnjih temperaturah v Ljubljani je vseeno odbojko prijetneje igrati na odprtem.»Prva tekma je bila pekel in menim, da v življenju še nisem igrala v takšnih razmerah in vročini,« je denimo menila Potokarjeva. Ta in Kotnikova sta sicer danes v boju za uvrstitev v četrtfinale premagali Švicarkiin, na naslednji stopnji tekmovanja ju čakata Latvijkiin