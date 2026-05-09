Ilka na razgovoru za službo, svetovna prvakinja na plaži

Znani športniki in športnice s celega sveta so znova pokazali, kako so preživeli minulih sedem dni. Od uživanja na plaži do sproščenih izletov, na drugi strani pa ne manjka niti ostrega tekmovalnega ritma, v katerem sta pariški kapetan in slovenski kolesarski šampion.

Marquinhos: Pot proti Budimpešti

Nogometaši PSG so le še korak od ponovitve zmage v ligi prvakov, v Munchnu so zdržali nalete Bayerna in se po remiju z 1:1 prebili v finale. V Budimpešti jih bo izzval Arsenal.

Corinne Suter: Sprememba okolja

Švicarska smučarka Corinne Suter pri 31-letih še vztraja v smučarski karavani, čeprav so v zadnjih letih njeno kariero nekoliko skazile poškodbe. V teh dneh pa uživa tudi v kratkem oddihu na plaži.

Joy Beune: Teden za zgodovino

Nizozemska hitrostna drsalka si je z uspešnimi olimpijskimi igrami v Cortini, kjer je v ekipnem zasledovanju z nizozemsko reprezentanco osvojila srebrno odličje, prislužila nekoliko daljši odmor. V zadnjem tednu je s partnerjem in družino uživala na Kanarskih otokih, kjer je sedla tudi na kolo.

Primož Roglič: Hvala, užival sem

Slovenski kolesarski šampion je opravil z dirko po Romandiji, ki se ni izšla povsem po njegovih željah, vseeno pa je s tretjim mestom v zadnji etapi pokazal, da je še vedno lahko blizu najboljšim.

Ilka Štuhec: Razgovor za službo

Slovenska šampionka tudi po prestopu med športne upokojenke ne miruje, z mamo Darjo Črnko je obiskala Prago in ob nizu fotografij zapisala: Neskončno vtisov, veliko korakov, nekaj piva in uspešen 'razgovor za službo' ... Izlet v Prago z mamo je bil izjemen!