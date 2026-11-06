Imane Khelif po več kot dveh letih znova v ringu, trener jo primerja z Alijem

Alžirka Imane Khelif, olimpijska prvakinja v velterski kategoriji iz Pariza 2024, bo decembra v Parizu prvič nastopila med profesionalci. Po več kot dveh letih odsotnosti iz ringa jo čaka novo poglavje kariere, ki jo je poleg olimpijskega zlata zaznamovala tudi odmevna polemika glede upravičenosti do nastopanja v ženski konkurenci.

Sedemindvajsetletna Khelif je pridobila licenco francoske boksarske zveze. V ring bi se sicer morala vrniti že aprila, vendar je nastop zaradi poškodbe na treningu odpovedala.

Na novinarski konferenci v Parizu je skupaj s trenerjem Kamelom Abdesselamom in promotorjem Yacinom Berrabahom napovedala, da se bo 15. decembra v supervelterski kategoriji pomerila z 21-letno Nizozemko Clarido Sarabio.

»Minili sta že več kot dve leti, odkar sem nazadnje boksala, in zelo sem pogrešala ring. Zadnji dve leti sta bili precej zahtevni. Zdaj je napočil čas za prehod v profesionalni boks in dala bom vse od sebe,« je dejala Khelif.

Trener jo primerjal celo z Mohamedom Alijem

Njen trener Abdesselam je prepričan, da bi lahko njegova varovanka že po treh do petih profesionalnih dvobojih napadla naslov svetovne prvakinje. Primerjal jo je celo z legendarnim Mohamedom Alijem.

»Želimo, da Imane pride na vrh svetovnega boksa,« je dejal.

Khelif od olimpijskega finala v Parizu avgusta 2024 ni več nastopila. Takrat je postala ena osrednjih osebnosti burne razprave o pravilih za nastopanje v ženski konkurenci.

V februarskem pogovoru za francoski športni časnik L'Equipe je razkrila, da je pred olimpijskimi igrami pod zdravniškim nadzorom opravila hormonsko zdravljenje za znižanje ravni testosterona. Ob tem je znova poudarila, da ni transspolna oseba.

Potrdila je tudi prisotnost gena SRY in ob tem svojo biološko posebnost opisala kot naravno.

Nova pravila bodo veljala od OI 2028

Odmevna polemika, ki sta jo na OI 2024 spremljala nastopa Khelif in Tajvanke Lin Yu-ting, je bila del širše razprave o pravilih za nastopanje v ženski konkurenci.

Mednarodni olimpijski komite je marca letos sprejel novo politiko, po kateri bodo morale športnice opraviti enkratno genetsko testiranje za ugotavljanje prisotnosti gena SRY, na podlagi katerega bodo določali upravičenost do nastopa v ženski konkurenci.

Športnice s pozitivnim izvidom praviloma ne bodo upravičene do nastopa v ženski konkurenci, predvidene pa so redke izjeme. Nova pravila bodo prvič veljala na OI 2028 v Los Angelesu.