Imenitna popotnica za revanšo pod Šmarno goro

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi polfinalni tekmi evropske lige v Nitri premagala Slovaško s 3:0 (16, 24, 16; Pucelj 14, Sillah 13, Lorber Fijok 10, Planinšič 7, Milošič 5, Pavlović Mori 3). Slovenske odbojkarice so si s prepričljivo zmago v gosteh na stežaj odprle vrata za finale. Povratna tekma bo v sredo v Ljubljani, in sicer v dvorani Vižmarje-Brod pod Šmarno goro v Ljubljani

Izbranke italijanskega stratega Allesandra Oreficeja so na treh turnirjih lige svoje delo opravile z odliko. Brez izgubljenega niza so dobile vse tekme proti Črni gori, Gruziji, Islandiji, Latviji, Hrvaški in Severni Makedoniji.

To ni uspelo nobeni drugi reprezentanci, tako da so Slovenke s prvim mestom napredovale v polfinale, kjer so tekmice četrte po rednem delu Slovakinje. Te so prav tako dobile vseh šest tekem, a tekmicam prepustile dva niza. Premagale so Avstrijo, Islandijo, Izrael, Finsko, BiH in Gruzijo.

Reprezentanci sta se zadnjič merili prav v evropski ligi, ko so bile pred dvema letoma s 3:0 boljše Slovakinje. Ekipi sta se pred sezono merili na dveh pripravljalnih tekmah v Kranjski Gori, kjer so bile obakrat boljše Slovenke. Na svetovni lestvici so Slovenke 19., Slovakinje 29.

Slovenke, ki merijo na sam vrh evropske lige in skozi njo lovijo ligo narodov, so bile tudi na prvi polfinalni tekmi v gosteh prepričljive, še naprej niso izgubile niza in si pripravile izvrstno izhodišče pred domačo povratno tekmo. V drugem polfinalu se merita Švedska in Madžarska. Prvo tekmo so v soboto v madžarskem Kecskemetu s 3:2 v nizih dobile Švedinje.

Delež Nike Milošič je bil vnovič opazen.

Izbranke Oreficeja so dvoboj odločno odprle, tudi po zaslugi dobrega bloka so z delnim izidom 4:0 hitro prišle do prednosti 5:1. Nekaj trenutkov zatem so z novimi štirimi zaporednimi točkami ušle na +6 (10:4), na koncu pa kar s sedmimi točkami zapovrstjo suvereno dobile uvodni niz.

V drugem so domačinke igrale precej bolje in tokrat v uvodu držale manjšo prednost. Z delnim izidom 6:0 so gostiteljice sredi niza ušle že na +8 pri 14:6. Slovenke so strnile vrste in s štirimi zaporednimi točkami prepolovile zaostanek (10:14). V teh trenutkih so igrale bolje in se približale na sprva dve (13:15) in nato le še točko zaostanka (15:16). Priključile so na 18. točki z asom Maše Pucelj, nato pa še s dvema točkama v sklopu delnega izida 14:4 povedle z 20:18. Slovakinje so izenačile na 20:20, v napeti končnici pa so bile v podaljšani igri bolj zbrane Slovenke.

V tretjem so si Slovenke prve pripravile večjo prednost, z delnim izidom 4:0 so povedle za pet točk (8:3). V nadaljevanju so Oreficejeve varovanke v kosu nanizale novih šest točk, s čimer so tekmicam pobegnile na kar devet točk (15:6) in odtlej dvomov o gladki zmagi pred revanšo v Ljubljani ni bilo več.