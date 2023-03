Indijec Mendonca zmagovalec turnirja v Novi Gorici

Sinoči se je v igralniško-zabaviščnem parku Perla v Novi Gorici zaključil 27. mednarodni turnir v šahu Hit Open 2023. Turnirja z najdaljšo tradicijo se je udeležilo 124 igralcev iz 13 držav. Zmago si je s popolnim izkupičkom točk zagotovil mladi indijski velemojster Leon Luke Mendonca. Najboljši Slovenec, velemojster Marko Tratar, je bil tretji.

Edini slovenski odprti večdnevni šahovski turnir, uvrščen v koledar Mednarodne šahovske zveze Fide, je pripadel prvemu nosilcu Mendoncu. Zmago je zabeležil v vseh devetih partijah. Na turnirju je sicer nastopilo deset velemojstrov.

Dogajanje na turnirju so predstavniki Šahovskega kluba Nova Gorica popestrili tudi z nekaj zanimivimi trenutki. Med drugim so posebno pozornost namenili najmlajšemu udeležencu Marku Domjanu, ki je na turnirju nastopil prvič in turnirskemu veteranu Italijanu Giuseppeju Lacu, ki je na turnirju sodeloval že več kot dvajsetkrat.

»Veseli me, da je bila tudi letos na turnirju pestra mednarodna udeležba ter da se je turnirja udeležilo veliko mladih šahistov in šahistk. Verjamem, da se ime našega turnirja vedno bolj širi po svetu in upam si trditi, da se bo našega turnirja v prihodnje udeležilo še več šahistov in šahistk iz vsega sveta,« je dejal Matjaž Lovišček, predsednik kluba in direktor turnirja.

Organizator turnirja, Šahovski klub Nova Gorica, je naslednjo, 28. izvedbo turnirja napovedal za januar 2024.